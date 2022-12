»Prihajam s terena v Podkorenu. Vlečemo kable ob progi in postavljamo konstrukcije za televizijske kamere,« nam je v torej iz Kranjske Gore sporočil Mitja Dragšič, vodja tekmovanja za 59. Zlato lisico. Kot je znano, je mednarodna smučarska zveza Fis letošnji veleslalomski tekmi za svetovni pokal prestavila iz Maribora v Kranjsko Goro. Najprej so zaradi številnih prestavitev tekem za svetovni pokal iz Maribora nameravali Zlato lisico ukiniti in pravice dodeliti drugim organizatorjem. Na koncu je tekma ostala v Sloveniji, neposredno pa jo je dobilo gorenjsko smučišče. Mariborčani so po odločitvi Smučarske zveze Slovenije organizacijo tekmovanja ohranili. Za prihodnjo leto obljubljajo vrnitev tekme na Pohorje, kjer nastaja rezervno, višje ležeče prizorišče tekme. V tem trenutku je ekipa okoli Dragšiča v pospešenih pripravah na prireditev, ki bo 7. in 8. januarja v Podkorenu, z dvema veleslaloma za svetovni pokal.

Preverili bodo tudi Pohorje

Se kje zatika? Še najbolj znova pri količinah snega, ki ga v Kranjski Gori trenutno še ni v izobilju. »Na slalomski trasi je že sedaj dovolj debela snežna površina, višje po veleslalomski progi pa teren še zasnežujejo. Če bodo temperature nizke, bo morda za ustvarjanje snega dovolj en sam dan. Okoli božiča je sicer napovedana otoplitev, zatem bodo temperature za ustvarjanje umetnega snega spet dovolj nizke. Strahu, da ga ne bi bilo dovolj, zaenkrat nimamo,« se z večnimi dilemami s Pohorja (še) ne obremenjuje Dragšič. Do konca decembra prav nizkih temperatur na Gorenjskem sicer ni pričakovati.

Snežna kontrola, kjer bi delegati Fis morali prižgati zeleno luč za tekmi v Podkorenu, je napovedana za 29. december. »O razmerah se bomo s predstavniki mednarodne smučarske organizacije dogovarjali sproti. Takrat bodo imeli veliko dela s pripravo ženskih tekem v avstrijskem Semmeringu. V Kranjski Gori delegate Fis pričakujemo v zadnjem trenutku,« dodaja Dragšič, ki se v dneh pred tekmami o finalni preparaciji snega odloča skupaj z odgovornimi na mednarodni smučarski zvezi.

Morda se bo delegacija Fis na poti v Kranjsko Goro ustavila tudi v Mariboru, kjer nastaja rezervna proga za Zlato lisico. Mitja Dragšič takega scenarija povsem ne zanika: »Morda bodo res želeli videti, kaj smo poleti naredili na progi pod Habakukom, kjer bo rezervna proga za Zlato lisico. Teren je zasnežen, manjka še homologacija. A to ne predstavlja velikega problema. Bolj gotovo je, da bodo razmere na Pohorju preverjali februarja naslednje leto, ko organiziramo tekmo za evropski pokal,« razloži Dragšič.

Med prazniki na progi?

Vodja tekmovanja se je skupaj z najožjimi sodelavci v torek iz Kranjske Gore odpravil domov, na prizorišče se bodo vrnili po božičnih praznikih. Takrat bo pripravljena tudi ožja ekipa Andreja Rečnika, ki vsa leta skrbi, da imajo tekmovalke čim bolj enakovredne pogoje za tekmovanje. »Na terenu bomo morda že med prazniki. A samo v primeru, če bo potrebno progo utrditi z injiciranjem vode v sneg. To bo odvisno od gostote snega na progi,« morebitni scenarij omenja Rečnik.

Če se bodo odločili za bolj naravno preparacijo snega, potem bodo pohorski delavci v polni zasedbi odšli na pot 2. januarja. Tam jih bo pričakalo tudi 20 Kranjskogorcev, s katerimi bodo združili moči v finalnih pripravah na dva veleslaloma za svetovni pokal. »To je naš edini angažma na tekmi. Vse ostalo je v pristojnosti Mariborčanov,« razloži Aleš Vidic – dolgoletni vodja ekipe za pripravo podobnega tekmovanja za moške, tradicionalnega pokala Vitranc. Zaradi bolezni ga sicer na terenu letos ne bomo videli, operativno delo bo po vsej verjetnosti prevzel njegov namestnik Andrej Gosar.

Kot smo še izvedeli ta teden, težav z namestitvijo ekip v Kranjski Gori in okolici ne pričakujejo. »Tudi te priprave potekajo brez zapletov,« Dragšič zaključi javljanje iz Kranjske Gore.