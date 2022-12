V raziskavi, ki jo je oktobra 2021 izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so ugotovili, da je 13 odstotkov devetošolcev vsaj enkrat poseglo po elektronskih cigaretah, medtem ko je pri dijakih četrtih letnikov delež narasel na 25 odstotkov. V raziskavi, ki je bila opravljena v letošnjem letu, naj bi bili odstotki še višji. Delež novih uporabnikov novih tobačnih izdelkov in izdelkov z nikotinom je med mladostniki večji kot med odraslimi.

Vejp ali elektronska cigareta s pomočjo baterije segreva tekočino, ki vsebuje nikotin, vlažilnike, aromo in vodo, pri njihovem segrevanju pa nastane aerosol, ki ga uporabnik vdihuje. Kot pravijo na NIJZ, so vejpi pogosto napačno zaznani kot manj škodljivi od cigaret ali celo neškodljivi. Opozarjajo na nevarnost nikotina, ki uporabnike zasvoji, kar pomeni, da bodo postali redni uporabniki in kupci izdelkov z nikotinom. Izdelki so zasnovani tako, da mladostnike pritegnejo z zanimivimi aromami, ki dajejo vtis neškodljivosti.

Mladi, ki posegajo po elektronskih cigaretah, v visokem odstotku posegajo tudi po navadnih cigaretah, čemur na NIJZ pravijo dvojna raba. Kljub temu da s tem po navadi pokadijo manj cigaret, ne dosežejo večjih koristi za zdravje, saj tako uporabljajo le še en izdelek, škodljiv zdravju. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov, približno do 25. leta starosti, moti razvoj možganskih omrežij in privede do številnih trajno škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti, motenj delovnega spomina in pozornosti ter povečanega občutka tesnobnosti. Poleg vejpov je pri mladostnikih v porastu tudi uporaba tobaka za njuhanje, žvečenje in oralno uporabo (snus oziroma fuge).

Učitelji imajo premalo podpore

Črt Erjavec je dolgoletni lastnik trgovske verige Belidim Premium Vape Shop, ki v zadnjem času opozarja na razširjenost elektronskih cigaret med mladimi. Kot pravi, v njihovih poslovalnicah redno preverjajo polnoletnost strank, sami menijo, da je glavni problem črni trg, predvsem na facebooku, tiktoku in instagramu. Erjavec je prepričan, da si moramo kot družba nehati zatiskati oči, saj so imena ilegalnih preprodajalcev dobro znana in bi odgovornost za širjenje izdelkov med mladimi morala prevzeti tudi policija. »Dokler ne bo nihče kaznovan, se ta problem ne bo rešil, tudi napovedana prepoved določenih okusov ne bo pomagala, saj preprodajalcev na črnem trgu takšna pravila in regulacije ne bodo ustavili ali omejili,« še doda Erjavec.

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Istre se v zadnjem času srečujejo z vedno več opozorili, ki prihajajo iz osnovnih šol. Opažajo, da se vejpanje, v nasprotju s kajenjem cigaret, dogaja kar v šolskih prostorih. Učenci odgovarjajo, da kadijo vejpe, ker cigarete niso dovoljene. Vejpajo predvsem zaradi okusa in vonja, saj pravijo, da je to tako, »kot da piješ ledeni čaj«, poleg tega »lahko delam lepe oblačke iz dima«. Pri učencih zaznavajo željo po eksperimentiranju, »saj ne škodi« oziroma »ni nič takega, tako ali tako ne inhaliram«. Poleg tega je vejpanje lahko tudi priložnost za vključitev v skupino in izražanje pripadnosti. V šolah tovrstno početje opažajo že pri tretješolcih, najpogosteje pa v osmem in devetem razredu. Učitelji tipičnega učenca, ki vejpa, ne znajo opisati, saj vejpajo tako dečki kot deklice, uspešni športniki, družabni in nedružabni učenci.

Učitelji se ob tem počutijo ujete, saj menijo, da imajo premalo podpore in niso dovolj usposobljeni, in pravijo: »Počutimo se kot zaporniški pazniki, ki iščejo kontrabant.« Zdi se jim, da še vedno nimajo dovolj informacij, da bi znali preprečiti vejpanje. Najbolj jih skrbi, da to negativno vpliva tudi na učence, ki po vejpih ne posegajo. V večini šolskih pravilnikov vejpanje še ni omejeno, a učitelji menijo, da tudi sprememba pravilnika ne bi bila učinkovita.

Glavna ovira pri obvladovanju je odkrivanje vejpanja in nizka podpora staršev. Veliko učencev do vejpov pride prav s pomočjo staršev, ki imajo vejpanje za manj škodljivo od kajenja cigaret. Na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol so starši menda prejeli navodila, naj otrokom pregledujejo šolske torbe, potem ko zaspijo, a nekateri starši vejpa niti ne prepoznajo, saj je zelo podoben USB-ključku.

V svetovalnem centru se zavedajo, da so učenci deležni družbenega pritiska, ki jih napeljuje k vejpanju, zato je pomembno, da bi z mladimi preučili taktike trženja, ki jih industrija vejpanja uporablja za privabljanje mladih. »Glede na to, da učenci cenijo, če jih spoštujemo in obravnavamo kot odrasle, je lahko ena izmed poti oblikovanje priložnosti, da samostojno vodijo kampanje ozaveščanja in razvijajo druge programe za boj proti temu nevarnemu trendu,« dodajajo v kolektivu svetovalnega centra.