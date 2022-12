Janša ima seveda prav. Vsak forint, vložen v Novo24TV, se je na koncu izkazal za vrženega stran in Janševi prijatelji so tako na koncu utrpeli za okrog šest milijonov evrov škode. Dnevnikov digitron niti ne zmore izračunati, koliko milijard forintov je to. Na ekranu nam zmanjka ničel. Državi predlagamo, da škodo čim prej izplača, saj utegne z inflacijo znesek kmalu narasti v bilijone.