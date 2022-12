Župan Rakovec zaprisegel pred kranjskimi svetniki

Novi kranjski mestni svetniki so na včerajšnji konstitutivni seji potrdili mandate župana in članov sveta. Matjaž Rakovec je svoj drugi županski mandat začel s slovesno prisego in obljubo, da bo še naprej deloval povezovalno. Rakovčeva stranka SD je s sedmimi sedeži najštevilnejša v mestnem svetu.