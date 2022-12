Odlični projekti krepitve znamke delodajalca

Projekti znamke delodajalca Lidl Slovenija so bili prepoznani kot odlični na regionalnem dogodku Employer Brand Awards Adria 2022. Nagradi v kategorijah Grand Prix Slovenia in Best Employer Brand in Retail Sector (Trgovina) sta potrditev, da »smo pri komuniciranju Lidla Slovenija kot delodajalca inovativni, drzni, drugačni ter da uspešno in prepoznavno nagovarjamo ciljne skupine, med katerimi so tako potencialni zaposleni kot tudi lidlovke in lidlovci, ki so zaslužni, da je Lidl danes ne samo eden največjih trgovcev, temveč tudi eden najboljših delodajalcev pri nas,« komentira Anna Wieczorek, direktorica kadrov v Lidlu Slovenija. »Gradimo na dobrih pogojih dela, ki omogočajo varnost, pošteno plačilo, možnost zaposlitve za nedoločen čas, številne ugodnosti za zaposlene in njihove družinske člane ter karierni razvoj.« V 15. letu svojega delovanja v Sloveniji so v Lidlu postavili nov mejnik – 1900 zaposlenih, lansirali pa so tudi t. i. Lidlovo 36-tko. Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in viličarist so določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas, pokojninska doba pa bo priznana enako kot pri 40-urnem delovnem tednu. tob