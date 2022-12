Poleg izzivov, kot so denimo stroški zdravstvene oskrbe, prinaša staranje tudi nove priložnosti. Dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica SIS EGIZ in vodja SRIP Zdravje medicina ter koordinatorica referenčnega mesta Slovenija EIP AHA, se s tem izzivom aktivno ukvarja že vrsto let. Pri tem dodaja, »res je, da se zelo hitro staramo, nismo pa vsi starejši bolni in potrebni zdravstvene oskrbe. Mnogi starejši potujejo, so aktivni v najrazličnejših športih, želijo ohraniti svoje zdravje in čim dlje ostati samostojni v svojem okolju.« Vzpostavitev boljše dostopnosti na vseh teh področjih ponuja nove priložnosti za gospodarstvo, turizem, kulinariko, razvoj novih storitev in produktov, ki starejšim pomagajo pri aktivnem načinu življenja. »Nova delovna mesta nastajajo tako pri oskrbi za manj aktivne kot pri aktivnih, bolj gibljivih skupinah prebivalstva.«

Zdravo in aktivno

Vse več se govori o konceptu tako imenovanega zdravega in aktivnega staranja oziroma AHA. Zelena knjiga EU ga opredeljuje kot spodbujanje zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih, vključuje pa naše potrošniške in prehranske vzorce ter stopnje telesne in socialne aktivnosti. Zdravo in aktivno staranje je osebna izbira in odgovornost, vendar je močno odvisno od okolja, v katerem ljudje živijo, delajo in se družijo. Kakšno vlogo imajo pri tem javne politike? Rožajeva odgovarja, da naj javne politike, predvsem pa način razmišljanja v družbi, podpirajo čim večjo vključenost starejših, spodbujajo njihovo pripravo in načrtovan prehod v drugačno aktivno življenje, kot ga živijo v obdobju polne zaposlenosti. Ponuja se neskončno priložnosti, le treba jih je prepoznati in se vključiti.

Inovacije za AHA

Na to temo se je v začetku meseca odvila tudi konferenca v Estoniji, kjer so bile predstavljene ključne ugotovitve projekta Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing (IN-4-AHA), posvečenega inovacijam za aktivno in zdravo staranje. Projekt, kjer je sodelovalo 10 partnerjev, slovenske barve pa je predstavljalo Slovensko inovacijsko stičišče SIS EGIZ, je bil namenjen podpori EK pri načrtovanju prihodnjih razpisov. »Na osnovi pregleda obstoječih orodij, ki naj bi pomagala inovatorjem pri njihovem vstopu na trg, smo pripravili modele in praktična orodja za dizajn, evaluacijo in učinkovito validiranje inovativnih rešitev. S projektom IN-4-AHA smo podprli opolnomočenje in personalizirano skrb za starejše državljane. S pomočjo uporabe digitalnih orodij projekt pomaga povezovati regionalne ekosisteme, skupine deležnikov in organizacij, vključujoč industrijo, javno upravo, civilno družbo in akademske organizacije.«

Korakamo proti srebrni ekonomiji

Naš prispevek v okviru projekta IN-4-AHA je segal na področje zasebno-javnega partnerstva. Organizirali smo dve mednarodni delavnici, kjer so partnerji prikazali primere dobrih praks v svojih državah, pripravili smo tudi pregledno brošuro o aktivnostih na projektu in njegovih rezultatih. Ta bo partnerjem služila tudi pri novem projektu Senior Eco Nect, s katerim želimo s še petimi evropskimim partnerji pripraviti akcijski načrt za razvoj srebrne ekonomije. V nadzornem odboru projekta je aktivno vlogo odigrala tudi predstavnica našega ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na področju deinstitucionalizacije bivanja starejših, pove Rožaj Brvarjeva. Inovatorji s področja zdravega in aktivnega staranja najbolj potrebujejo navodila, nasvet, orodja in validacije. Njihove inovacije so res lahko uspešno uporabljene v praksi šele takrat, ko so potrjene tudi s strani regulatornih organov. »Pomembno je, da se zavedajo pomena upoštevanja potreb uporabnikov in varnosti, pa naj so to storitve ali pripomočki; v veliko pomoč jim je lahko tudi sprotno testiranje. V Sloveniji imamo zaradi prisotnosti SIQ precejšnjo prednost pred drugimi državami.« V Evropi sicer že leta deluje evropsko združenje EIP, ki je usmerjeno v iskanje in spodbujanje inovativnih rešitev za starajoče se prebivalstvo. Slovenija je leta 2019 tudi uradno postala članica evropske skupnosti referenčnih mest za aktivno zdravo staranje, nosilec tega članstva pa je Slovensko inovacijsko stičišče SIS EGIZ. Osnovni namen delovanja referenčnih mest je povezati in osvestiti deležnike iz četverne vijačnice, da sodelujejo v procesih izboljšave okolja za starejše državljane. Pri tem procesu je zelo pomembno dobro sodelovanje deležnikov v regijah in med regijami, zaokroži Rožajeva.