V uvodu v ustanovno sejo novega kranjskega mestnega sveta je predsednica občinske volilne komisije Polona Kukovec spomnila, da so volitve potekale brez zapletov. Prav tako brez zapletov je potekala ustanovitvena seja, ki se je je udeležilo 32 od 33 izvoljenih svetnikov.

Potrdili so mandate svetnikov in župana, ki ne more biti hkrati mestni svetnik. V mestnem svetu bo tako Matjaža Rakovca predvidoma zamenjala Doroteja Osterman, ki ji bodo mandat potrjevali na prihodnji seji. Seja, na kateri bodo potrjevali tudi delovna telesa, bo potekala 18. januarja, naslednja, vsebinska seja pa bo predvidoma 1. februarja.

Rakovec je povedal, da so glede oblikovanja delovnih teles s svetniškimi skupinami že bolj ali manj usklajeni. Usklajenost se je videla tudi pri današnjem imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kot je po seji povedal župan, bo tudi v tem mandatu deloval brez formalne koalicije. Tako bodo lahko vsi svetniki sodelovali in enako prispevali k uresničevanju projektov in razvoja občine, je izpostavil župan, ki se je že pogovarjal s predstavniki vseh svetniških skupin oziroma strank.

Rakovec verjame, da bo drugi mandat še uspešnejši od prvega.

Računa, da bodo tudi v tem mandatu delovali konstruktivno in brez kakšnih večjih težav. »Kulturo dialoga bomo obdržali visoko tudi v prihodnjih štirih letih in verjamem, da bomo res dobro sodelovali,« je dejal Rakovec, ki ob številnih načrtovanih projektih verjame, da bo drugi mandat še uspešnejši od prvega.

Zadovoljen je tudi z novo sestavo mestnega sveta, predvsem je vesel tega, da je stranka SD, ki ji pripada, osvojila največ svetniških mest. »Mislim, da smo zelo dobra skupina, dober mestni svet in verjamem, da bomo v tem mandatu še veliko naredili za občino oziroma za naše občane,« je svetnike nagovoril Rakovec. »Verjamem, da bomo tudi v tem mandatu vsi delovali za skupno dobro občanov, da bodo v ospredju projekti in se ne bomo delili po strankarskih barvah in listah,« je pozval in svetnikom zagotovil, da bo vsak njihov predlog, pa tudi kritika dobrodošla.

Ob tem je dodal, da je pred občino kar nekaj zahtevnih razvojnih izzivov in vrsta projektov. »V nov mandat vstopam z velikim veseljem in optimizmom. Imamo polno energije za to, da res lahko ogromno naredimo,« je izpostavil Rakovec, ki se je tudi v novem mandatu odločil, da podžupansko funkcijo zaupa Janezu Černetu (SD).

Kar se tiče morebitnega imenovanja še enega podžupana, pa je Rakovec povedal, da o tem še razmišlja in da bodo pogovori o tem stekli po novem letu. Dilema pri tem bo, ali imenovati podžupana za digitalni razvoj in zeleni preboj ali pa za krajevne skupnosti.

V kranjskem mestnem svetu tretjina novih svetnikov

V kranjskem mestnem svetu je na letošnjih lokalnih volitvah prišlo do nekaterih sprememb. 33-članski mestni svet je zamenjal tretjino svetnikov. Svojo moč je okrepila SD župana Matjaža Rakovca, ki tudi v tem mandatu ne bo oblikoval koalicije, saj računa na projektno podporo. Močni so tudi Gibanje Svoboda, SDS in Resni.ca.

Ko je Rakovec pred štirimi leti prevzel vodenje Mestne občine Kranj, je njegova svetniška skupina SD na volitvah zasedla tretje mesto in osvojila pet mandatov. Prehiteli sta jo listi Zoran za Kranj, ki se je kasneje preimenovala v Državljansko gibanje Resni.ca, in SDS. Blizu je bila tudi skupna lista nekdanjega župana Boštjana Trilarja Več za Kranj in Stranke Alenke Bratušek.

Na letošnjih volitvah, na katerih je v drugem krogu županskih volitev prepričljivo slavil Rakovec, so se razmerja moči nekoliko zamenjala. V boju za svetniška mesta je zmagala županova SD, ki je osvojila sedem mandatov. S po šestimi mandati sledita Gibanje Svoboda in SDS. Pet mandatov je osvojila Resni.ca.

Tri svetnike ima NSi, po dva Več za Kranj in Povezane lokalne skupnosti, po enega pa Levica in Lista za razvoj Kranja Igorja Velova. V novi sestavi mestnega sveta je tako devet strank in list, kar je dve manj kot prej. Iz mestnega sveta je izpadel DeSUS, Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost ter Lista Marjana Šarca pa nista kandidirali.

Tekom mandata se je v preteklem štiriletnem mandatu zgodilo precej prestopov med strankami in listami. Tako je Gibanje Svoboda pred volitvami že imelo pet svetnikov, kar nekaj svetnikov pa je nastopalo samostojno. V novi sestavi mestnega sveta je tretjina svetnikov novih. Bo pa novi svet, kot kaže, zelo uravnotežen po spolu, saj bo štel 16 svetnic in 17 svetnikov.

Pred tem mora biti mestni svet še do konca oblikovan. Svet, ki se je na ustanovni seji sestal danes, mora namreč predvidoma na prihodnji seji potrditi še mandat svetniku, ki bo nadomestil Rakovca, saj je funkcija mestnega svetnika nezdružljiva z župansko. Zato je Rakovcu danes po potrditvi mandata župana prenehal mandat mestnega svetnika. Nadomestila naj bi ga Doroteja Osterman.