Kam gre slovenska energetska politika

Gospodarstvo se zgraža nad napovedmi do 10-krat višjih cen za megavatno uro elektrike ter nekajkrat višjimi cenami za zemeljski plin, kar pomeni potop slovenske industrije, ki je velik porabnik energije in energentov, ter popolno nekonkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami, kjer so cene nekajkrat nižje. Kako je prišlo do tega? Premogovnik Velenje dosega le 20 do 30 odstotkov proizvodnje premoga izpred 10 let, predvsem zato, ker vanj ni vlaganj, kader beži, ni denarja za modernizacijo, določili so mu pa ceno, ki naj bi veljala vsaj 10 let, pri tem pa se ogljikovodiki podražijo vsakih 14 dni. Skregano s pametjo, mar ne. TEŠ je bil zgrajen za preveliko moč, pa še z malverzacijami, očitno zato, da bo nadomestil trboveljsko termoelektrarno, pa se ni izšlo.