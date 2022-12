Kako naj sicer razumemo njihov nadvse čuden način opravičevanja za ta dogodek sedaj? V preteklosti so zaradi nestrinjanja s takratno politiko že prejeta odlikovanja protestno zavrnili in jih v plastični vrečki poslali takratnemu predsedniku Milanu Kučanu, ki jih je odlikoval. Zdaj pa so si kolektivno premislili. Polnih ust domoljubja in spoštovanja do vsebine plastične vrečke bizarno »priznavajo« svojo zmoto.

Oprostite, gospodje, prosim, ali ste sploh še pri zdravi pameti? Ali se zavedate, da najvišje odlikovanje – zlati častni znak svobode – ni neka nagrada, zaradi katere se zbira ustrezno število točk ali pa lepi nalepke v kartonček? Seveda se ne zavedate, saj ste sedeli skupaj z odhajajočim predsednikom in se prek kamer brez sramu smejali nam, ki smo se na plebiscitu decembra 1990 odločili za samostojno pot Slovenije.

Veste, samooklicani domoljubi, v luči tega sramotnega dejanja in vašega odkritega norčevanja človeku enostavno zmanjka besed prezira.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana