10. decembra sem v Delu prebral članek z naslovom Tožilci o podkupovanju uradnikov na Tobačni. So tudi tam tožilci in policija zarezali v več kot 30 let staro gnojno bulo upravnih zadev,kjer se tujcem deli osnovna eksistenca v obliki delovnih dovoljenj, začasnih in stalnih prebivališč in državljanstev? Verjetno se je zgodilo marsikaj mimo vrste, tudi nezakonito.

Če se vrnem k ministru kirurgu Loredanu, mu svetujem, naj se loti nadzornega odbora občine, ga rekonstruira in od njega zahteva poročila o nadzoru ZD Ljubljana. Tako smo svetniki Vrhnike storili leta 2017: NO rekonstruirali z strokovnimi člani, ki so lahko samostojno in suvereno začeli nadzirati porabo proračunskega denarja občine. Vendar nič ne pomagajo poročila nadzora, tudi priznanih državnih nadzornikov, če se pa poročila ne upoštevajo in ne pošiljajo pristojnim službam, ki nezakonite kršitve implementirajo.

Kot sem pred dnevi napisal v Dnevnikovem preblisku, bo treba pri sanaciji zdravstva obvezno vključiti Povšetovo in Dob. Bojim pa se, da bo minister Loredan končal v Tacnu tako kot Bobnarjeva.

Vid Drašček, Vrhnika