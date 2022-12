Mandata sedanjega predsednika se bom spominjala po nepreglednem poslovanju, kršitvah statuta in drugih aktov stranke in po obilnem ter neučinkovitem trošenju sredstev stranke, prisluženih z delom članov stranke, preden se je na mesto predsednika stranke zavihtel Ljubo Jasnič. Predsednik Jasnič se ni oziral na določbe statuta in pravilnikov stranke, ko je sedež stranke v nasprotju z njimi izčrpal sredstva teritorialnih organizacij.

Ljubu Jasniču, obdanemu z brezpogojno podporo upokojenih policistov na najvišjih funkcijah v stranki, ni bilo treba nikoli prevzeti odgovornosti za svoje delo, za neizpolnjene obljube, dane pred in po izvolitvi v funkcijo predsednika stranke, in tudi ne za neuspeha stranke na državnozborskih in na lokalnih volitvah.

Avtokratsko vodenje stranke, grožnje s čistko v stranki ipd., kar spominja na neke druge čase, je vodilo v kadrovsko osiromašenje stranke, organi stranke so nedelujoči ali slabo delujoči, stranka je finančno in programsko izpraznjena.

Na nenavaden način se je za le 350.000 evrov prodalo strankino srebrnino – poslovne prostore stranke na elitni lokaciji v ožjem centru Ljubljane (208 m2 in cca. 80 m2 skupnih prostorov). Pogodbe, po kateri se je prodalo prostore stranke, člani izvršnega odbora stranke nismo prejeli. Pa četudi bi se moral izvršni odbor z njo strinjati, preden je bila ta podpisana.

Ali ima stranka DeSUS kljub temu še prihodnost? Da, če finančno breme mandata Ljuba Jasniča ni pretežko. In le ob sposobnem vodstvu, ki spoštuje demokratične standarde in si iskreno prizadeva za izpolnitev programa stranke, pomembnega za socialno in zdravstveno varnost starejših.

mag. Julijana Bizjak Mlakar