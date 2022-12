Zoper izdani sklep o preizkusu terjatev z dne 23. 6. 2022 je pritožbo vložil tudi sam Vipap Videm Krško, d. d., kot dolžnik iz razloga, ker upravitelj ni priznal terjatve odvetniške pisarne CMS Reich-Rohrwig Hainz v znesku 92.968,60 EUR. Opravljene so bile storitve svetovanja lastnikom Vipap Videm Krško, d. d., za primer prisilne poravnave ali razglasitve stečaja, izdaja mnenj glede vplivov na vknjižene zastavne pravice in hipoteke na celotnem premoženju dolžnika, zastaranost terjatev, svetovanja glede kapitalskega posojila in vprašanj podrejenosti terjatev lastnika do dolžnika ipd. Namen pritožbe je bil, da bi terjatev odvetniške družbe za storitve, ki so bile opravljene za večinskega delničarja Vipap Videm Krško, d. d., v celoti prevzel dolžnik, čeprav je bil sam upravitelj mnenja, da dolžnik tega ni dolžan plačati. Kostak, d. d., tako ni podaljšal postopka s svojo pritožbo, ker jo je vložil tudi dolžnik in je bila zavrnjena s strani Višjega sodišča v Ljubljani.

Kostak, d. d., želi, da se v postopku prisilne poravnave raziščejo in odpravijo kršitve zakona, ki naj bi veljal za vse upnike. V skladu z zakonom namreč nimajo pravice glasovati o sprejetju prisilne poravnave z dolžnikom povezane osebe, prav tako te nimajo pravico sodelovati v postopku povečanja osnovnega kapitala. Tik pred iztekom glasovanja o prisilni poravnavi so vse povezane osebe z Vipap Videm Krško, d. d., svoje terjatve prenesle na druge osebe in po mnenju Kostak, d. d., z namenom, da se obide zakonska prepoved. Terjatve, ki jih je imel delničar Vipap CZ, a. s., so bile prenesene na Astra invest, d. o. o., ki je bila ustanovljena zgolj štiri dni pred zaključkom glasovanja, prvi zakoniti zastopnik pa je bil kar odvetnik prodajalca Vipap CZ, a. s. Tri dni pred zaključkom glasovanja je bila družba prodana Kompas Shopu, d. d., ki je posredno prevzela največjo zavarovano terjatev v vrednosti 12.167.813,89 EUR, na katero prisilna poravnava ali morebitni stečaj nimata vpliva. Omenjeni odvetnik je ostal zakoniti zastopnik in direktor še slab mesec po prodaji in izvedenem glasovanju. Kompas Shop je komaj 4 dni pred zaključkom glasovanja o predlogu prisilne poravnave obvestil, da je prevzel tudi terjatve povezanih oseb, odvisnih družb od dolžnika: Levas, d. o. o., in Vipap Vertribes, GmbH. S temi prevzetimi terjatvami je glasoval, čeprav niso imele glasovalne pravice. Prodajo terjatve VipaP Vertriebs, GmbH, v 100 % lasti Vipap Videm Krško, d. d., je opravila kot zakonita zastopnica in direktorica sama predsednica uprave Vipap Videm Krško, d. d., ki je obenem njegova direktorica. Kostak, d. d., v tej zvezi meni, da se je z opisanimi ravnanji obšlo zakonske prepovedi.

Sodišče je 18. 11.2022 naložilo Kompas Shopu, d. d., in Astra investu, d. o. o., da predložita dokumentacijo v zvezi s spornimi prenosi terjatev od povezanih oseb in naj prekrijeta tisti del vsebine, ki je poslovna skrivnost. Če bi omenjena upnika sledila sklepu sodišča, bi že lahko bila potrjena prisilna poravnava, vendar sta se zoper omenjeni sklep pritožila in ne želita razkriti vsebine listin. Do potrditve prisilne poravnave sodišča tako ne more priti, ker Kompas Shop in Astra invest odklanjata upnikom, od katerih se pričakuje odpis 85 % priznanih terjatev, razkritje pogodb o prevzemu in plačilu kupnine spornih terjatev od lastnikov in drugih povezanih oseb, za katere velja zakonska prepoved glasovanja.

Ker so tik pred iztekom glasovanja o prisilni poravnavi lastniki in povezane osebe prenesli svoje terjatve, s katerimi je bilo prepovedano glasovati in konvertirati terjatve, Kostak, d. d., kot upnik meni, da je v konkretnem primeru bil izveden obid prepovedi glasovanja, kar dokazuje tudi z omenjenimi listinami, predložitvi katerih se Kompas Shop in Astra invest protivita. Tega obida pa ne bi bilo mogoče izvesti brez Kompas Shopa in Astra investa.

Kostak, d. d., služba za odnose z javnostmi