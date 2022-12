V sredo se je začela koledarska zima, tako da smo dočakali zimski solsticij oziroma najkrajši dan v letu, ki je bil dolg le osem ur in 38 minut. Na spletnem mestu siol.net so se posvetili temu temačnemu pojavu in zapisali, da so v preteklosti zimsko temo na najdaljšo noč v letu preganjali s kurjenjem kresov, ki simbolizirajo sonce, v kresni ogenj pa so kot prošnje in zahvale bogu sonca metali tudi sveže brinove in lovorove veje. Imamo pa srečo, da nas ob letošnji veličastni temi vsaj zeblo ne bo. Kot so priobčili vremenoslovci, vreme okoli božičnih praznikov ne bo nič kaj zimsko, saj bo ob izrazitejšem vetru na vzhodu Slovenije živo srebro lokalno preseglo celo 15 stopinj Celzija, pa tudi po najvišjih vrhovih bo nekaj stopinj nad ničlo, kar pomeni, da se bo letošnji božič uvrstil med najtoplejše v zgodovini meteoroloških meritev.

Ob teh radostnih vremenskih podatkih je slišati že kar bogokletno, da nekateri člani naše zvezdniške bratovščine kljub nadvse ugodnemu podnebju v naših krajih še vedno hlastajo po izletih v tujino. Med takšnimi je denimo poklicna lepotica in TV-voditeljica Tara Zupančič, ki so ji v spletni izdaji najbolj branega štajerskega časopisa posvetili nemalo pozornosti ob javljanju rojakom prek družbeno medmrežnega kanala instagram. Zapisali so, da je Tara delovno dekle, k sreči po duši tudi hedonistka, vsaj kar se potovanj in odkrivanja lepot sveta tiče, in da je turobna slovenska zima v njej prebudila željo po poletju, tako da se je zatekla na večno sončne Kanarske otoke, kjer je pozirala, kot so opisali njeno zunanjo lepoto, v skromnem bikiniju s tangicami, čez katerega je oblekla dolgo, predvsem pa zelo prosojno krilo. Notranji mir sredi rajske plaže pa ji je, kot kaže, prišepnil v uho, da je zapisala, da se je po enem tednu na tem krasnem kraju »spet čist zgrozila, kako ljudje blefiramo. Blefiramo v službah, blefiramo verjetno doma, blefiramo celo svojim frendom ... ampak najhujš pa je, da pri vsem tem najbolj blefiramo seb.« In na koncu dodala: »Lahko mal bolj živimo, pa se mal manj sekiramo?«

Sterilizacija namesto kastracije

O svojem odnosu do omejitev hitrosti pa se je minule dni v Nedeljskem dnevniku razgovorila Milena Zupančič, ki poleg nagrad za delo na odrih in v filmih zbira še kazenske točke in denarne kazni. »Priznam, da se mi je nabralo kar precej kazni, ki jih v glavnem dobim za prehitro vožnjo. To pa zato, ker se mi vedno mudi. Običajno se držim predpisov in omejitev hitrosti, če vozim po suhi in prazni avtocesti, pa malo bolj pohodim plin in potem sledi kazen,« se je javno izpovedala in še navrgla, da bi, vsaj po njenih vozniških izkušnjah, bilo včasih dobro, da bi raje kaznovali tiste, ki vozijo prepočasi. »To so nevarni vozniki, ker po nepotrebnem upočasnjujejo promet in načenjajo živce drugih voznikov,« je pribila Zupančičeva.

Če pa kje na cesti ali ulici v avtu slučajno uzrete politično aktivistko in prvo damo Inštituta 8. marec Niko Kovač, se sodeč po videnem na Kanalu A bliskovito in kar se da hitro umaknite iz njenega zornega kota, ker je kovinska škatla na kolesih, ki jo upravlja Kovačeva, primerljiva z najbolj kataklizmičnimi naravnimi pojavi. Kot so pribeležili, je Kovačeva pred časom javno priznala, da je vozniški izpit neuspešno opravljala kar devetkrat, medtem se je celo trikrat zaletela in menjala dva inštruktorja, mnoge je šokiralo tudi njeno priznanje, da je na avtocesti vedno vozila 50 kilometrov na uro. V oddaji Svet na Kanalu A, kjer so Kovačevi podarili vožnjo z gokartom, saj jo izbrali za eno izmed osebnosti, ki so zaznamovale letošnje leto, pa je podrobno opisala nekaj dogodivščin pri opravljanju ene izmed svojih divjih izpitnih voženj, na kateri se je zaletela v kar dva avtomobila. »Dvakrat sem se zaletela, ker sem morala bočno parkirati. Najprej sem se zaletela zadaj, potem sem zamešala 'bremzo' in gas' in se zaletela še spredaj,« je prostodušno priznala najbolj znana in priznana družbenopolitična delavka in borka za blaginjo naroda.

Med tistimi, ki jim ni šlo vse po načrtu, se je minule dni znašel še glasbenik David Davidovič,na umetniški sceni bolj poznan pod imenom Dadi Daz. Tudi on je z bralnim krožkom Slovenskih novic delil precej presunljivo izkušnjo. Kot smo lahko prebrali, se Dadi po nastopih ne vrne domov le k svoji ženi, temveč ga doma čaka tudi mačka ameriške pasme ragdoll, ki je v Sloveniji zelo redka. »Do osmega meseca sva mislila, da je fantek, dokler je nismo peljali veterinarju. Tudi veterinar je sprva mislil, da je maček. Ni ga kastriral, temveč naju je obvestil, da je samička. Jo je pa steriliziral. Žena Nada je jokala, ker bi imela takoj vsaj eno leglo,« je povedal pevec, ki je v svojo Joviko, ki je bila sprva Bon Jovi, menda naravnost zaljubljen.

Nuša Derenda bo kuhala goveji jezik v omaki iz kaper

Po pretresljivih dogodivščinah je čas, da se vrnemo k domačim mizam, ki se bodo med prazniki šibile od raznih dobrot. S tem, kaj vse se bo kuhalo in po čem bo dišalo v domovih tistih, ki niso kje v južnih krajih, so se ukvarjali v več sredstvih javnega obveščanja. V Večeru so se odločili, da javnosti predočijo zaslišanje Nuše Derenda, ki je gostovala na Radiu 1 in tam pojasnjevala svoj odnos do novoletne pijače in jedače, še sploh zato, ker slovi po tem, da rada kuha. Pevka, ki bo prihodnje leto praznovala 25 let kariere, je obelodanila, da bo zagotovo skuhala goveji jezik v omaki iz kaper, za katerega ji je recept zaupala njena mama, v posebnem kvizu o hrani pa je še priznala, da ne mara oziroma sploh ne pozna rakovega čipsa in pljučnih štrukljev, pri medenjakih, vampih in kuhanem vinu pa je navdušeno vzkliknila, da jih ima rada.

S skrivnostnimi recepturami, ki se prenašajo iz roda v rod, se je te dni prav tako ukvarjal upokojeni planiški orel Cene Prevc, ki je za revijo Lady podoživljal tradicionalne krščanske obrede v božičnem času, med katere po njegovem sodi tudi peka potice. Že kot otrok je pomagal mami treti orehe in jih prebirati, med zaprtjem države pa se je nepreklicno odločil, da se spopade s peko tega slovenskega obrednega živila. »Večkrat sem pekel kaj sladkega, na primer jabolčni zavitek, piškote, nikoli pa se nisem lotil kvašenega testa. Med pandemijo pa sem si rekel, zakaj ne bi poskušal speči potice. Vedel sem, da jo peče veliko gospodinj, pa tudi, da ima vsaka svoj recept, ki običajno ostaja skrivnost in se prenaša iz roda v rod,« je pojasnjeval Prevc, ki mu je skrivnostni recept zaupala kar njegova punca Julija Patricija, ki je vztrajala pri tem, kot so poudarili, da je pri ustvarjanju slaščic treba biti veliko boj natančen kot pri kuhanju, kar pa je njen vajenec dosledno upošteval, saj ga je pohvalila, da mu je prva potica dobro uspela. Kot vse kaže, je Cene tako, kot je bil nekoč za skoke, talentiran tudi za peko potice, saj je izdala, da ima »res občutek za peko«.