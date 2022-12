Na slavnostni seji DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti je nova predsednica države zaprisegla, da bo spoštovala ustavni red, da bo ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.Nataša Pirc Musar je v nagovoru po zaprisegi napovedala, da se bo še naprej borila za človekove pravice in dostojanstvo. Odzvala se bo vedno, ko bodo ogroženi suverenost, enakopravnost, pravičnost in socialnost, je napovedala.

»Z današnjo prisego sem se zavezala, da bo vsak moj dan predan vam. Vam, ki ste država. Država ni nekaj abstraktnega, temveč živ organizem vseh, ki smo njen del. Vseh, ki s ponosom rečemo, da smo državljani Slovenije,« je dejala v nagovoru. »Obljubljam vam, da vam bom ponižno služila. Brez čevljev drugih stopam na pot glasu. Glasu, ki se bo odzval vedno, ko bo ogrožena suverenost, ogrožena enakopravnost, ogrožena pravičnost in ogrožena socialnost,« je poudarila in dodala, da bo njen glas še močnejši takrat, ko bodo ogrožene človekove pravice in dostojanstvo ljudi v tej državi.

Poudarila je, da se vedno je in se bo zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov. »Policija, vojska, diplomacija, zdravstvo in šolstvo so naša lastnina. Zato nam mora biti še kako mar, kako se s temi podsistemi ravna. Vsi moramo vedeti, kje se politika mora ustaviti, in vsak dan znova se moramo zavedati, da podsistemi služijo predvsem nam, prebivalkam in prebivalcem, ne oblastnikom,« je poudarila.

Kot je še dejala, svet, v katerega vstopa kot predsednica, ni prijazen. Na vzhodu Evrope divja vojna, za nami je poletje požarov in suš, v zimo vstopamo s tesnobo in hladnejšimi radiatorji. Izzivi so po njenih besedah številni, od podnebne, prehranske, energetske, zdravstvene in socialne krize, do krize medijev in polarizacije v družbi.

Pirc Musarjeva: Na vsakem svojem koraku se bom borila za človekovo dostojanstvo

Napovedala je, da se bo zavzeto trudila za multilateralno svetovno ureditev in za trdnost Evrope, ki jo sestavljajo demokratične in vključujoče družbe. Prav tako se bo »na vsakem svojem koraku« borila za človekovo dostojanstvo. »V mednarodni skupnosti me boste prepoznali kot borko za človekove pravice, za sobivanje narave in človeka, za razumevanje možnosti in nevarnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, za povezovanje močnih, enako mislečih za pravice šibkih, za svobodne in profesionalne medije ter borko proti dezinformacijam in sovražnemu govoru,« je napovedala.

Po njenih besedah je Slovenija kot suverena in demokratična država trdno vključena v vse ključne evropske in svetovne institucije in nosi svoj del odgovornosti za stabilnost mednarodne skupnosti. Kot predsednica je pripravljena nositi velik del tega bremena, ob tem pa pričakuje, da pri tem ne bo sama. »Tu ne mislim samo na državni zbor in vlado, s katerima bom zagotovo odlično sodelovala,« je dodala.

Po njenih besedah Slovenija želi in zmore prevzeti svoj del odgovornosti v mednarodni skupnosti. Ob tem je izpostavila kandidaturo Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov, pri čemer je Slovenija po njenem mnenju odlična kandidatka. Sama kandidaturo močno podpira in se namerava vanjo dejavno vključiti.

»Danes vstopam v prvo bojno vrsto državljanskega poguma«

Med glavnimi izzivi našega časa je navedla podnebne spremembe. Čeprav so pri tem pomembni obsežni in v prihodnost usmerjeni globalni dogovori, je prepričana, da lahko vsak od nas prispeva k bolj trajnostnemu načinu življenja. Spregovorila je tudi o državljanskem pogumu in napovedala, da danes vstopa »v prvo bojno vrsto državljanskega poguma«. »Ne bom se predala in ne bom gledala nazaj. Premišljeno, trezno in srčno se bom oglašala ter delala za prijazno Slovenijo in Evropo, za lepši svet, ki je tudi naš, edini, ki ga imamo.«

Kot je še dodala, se spremembe nikoli ne zgodijo z medlostjo in tišino. »In nikoli nobena sprememba ne bo všeč vsem. Tudi kritika ne. Prizadevati si moramo, da bodo spremembe sprejemljive za večino - z jasno obsodbo nesprejemljivih ravnanj in z upanjem, da bomo skupaj gledali naprej,« je še dejala v nagovoru.

Pred nastopom mandata se je zahvalila tudi dosedanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju za njegovo delo in poslanstvo. »V diplomaciji in v odnosih z državami šteje simbolika. Simbolnih gest in pomembnih potez, ki krepijo prijateljstvo in zbližujejo narode tega območja, je bilo v prejšnjem desetletju pomembno veliko,« je še povedala.

Pahor ji bo posle predal v petek

Pirc Musarjevo so volivci izvolili za predsednico republike na letošnjih predsedniških volitvah. Po oktobrskem glasovanju se je s 26,88-odstotno podporo prebila v drugi krog kot drugouvrščena, za protikandidatom Anžetom Logarjem, ki je dobil 33,95 odstotka glasov. Nato pa je v novembrskem drugem krogu slavila s 53,89-odstotno podporo ob 53,6-odstotni volilni udeležbi.

Nekdanja novinarka, informacijska pooblaščenka, zadnja leta pa odvetnica, je tako postala prva predsednica samostojne Slovenije za moškimi predhodniki - Milanom Kučanom, Janezom Drnovškom, Danilom Türkom in Borutom Pahorjem.

S prihodom nove predsednice se z mesta predsednika republike torej poslavlja Pahor, s katerim si bosta posle v predsedniški palači predala v petek, ko Pahorju tudi uradno poteče drugi petletni mandat na čelu države.

Nova predsednica je sicer ta teden že predstavila svojo ekipo. Generalni sekretar urada predsednice bo sedanji namestnik generalnega sekretarja in svetovalec predsednika Uroš Krek, vodja kabineta pa odvetnica Ula Tomaduz.

Med njenimi svetovalci pa bodo profesor mednarodnih odnosov Zlatko Šabič, diplomatka Miriam Možgan, veleposlanica in diplomatka Eva Tomič, Nataša Dolenc z ministrstva za obrambo, Breda Bunič, ki je zastopala Slovenijo v generalnem sekretariatu Nata v Bruslju, nekdanji nepoklicni izolski podžupan Aleksej Skok.