Luka Mesec je povedal, da zvišanje minimalne plače za okoli 100 evrov neto predstavlja seštevek treh učinkov: minimalnih življenjskih stroškov, ki so bili oktobra izračunani prvič po petih letih, letne inflacije, ki bo sicer za december znana šele v januarju, in davčne zakonodaje.

V zvezi s slednjo še ni povsem jasno, katera novela zakona o dohodnini bo veljala s 1. januarjem - tista, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše, ali tista, ki jo je potrdila vlada Roberta Goloba, a še obstaja možnost pobude za naknadni zakonodajni referendum o njej.

Mesec je v zvezi z novelo te vlade spomnil, da zvišuje splošno olajšavo na 5000 evrov letno, dviguje pa se tudi dodatna splošna olajšava za najnižje dohodke. Del dviga minimalne plače za 100 evrov bo tako tudi učinek višjih neto dohodkov zaradi dviga splošne olajšave.

Zvišanje minimalne plače za okoli 100 evrov neto je po njegovih besedah pomembno, »ker je jasno, da inflacija ni prizadela vseh enako«. Splošna letna inflacija je bila po zadnjih podatkih statističnega urada 10-odstotna, a so se dobrine, kot so hrana in energenti, podražile za 19 odstotkov, je nanizal. Prav te podražitve najbolj prizadenejo revna gospodinjstva, je opozoril.

Z napovedanim zvišanjem minimalne plače želijo »pomagati predvsem revnim zaposlenim, revnim gospodinjstvom, tistim, ki gredo najtežje čez mesec, tistim, ki jih je inflacija najbolj prizadela«, je sklenil. Zvišanje minimalne plače za 100 evrov neto so pričakovali tudi v sindikatih.

Nov bruto znesek minimalne plače bo od obstoječega višji za 12 do 14 odstotkov

Skladno z obstoječim zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v letošnjem oktobru, znašajo 669,83 evra, so dodatno sporočili z ministrstva za delo.

Minimalna plača se mora vsako leto uskladiti tudi najmanj z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek statističnega urada o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Minimalna plača letos znaša 1074,43 evra bruto, kar v primeru samske osebe nanese približno 778 evrov neto. Končnega zneska bruto minimalne plače pa v tem trenutku ni mogoče dokončno določiti zaradi neznane rasti cen življenjskih potrebščin v decembru in ureditve dohodninske zakonodaje, ki se v letu 2023 spreminja tako po veljavnem zakonu kot po predlagani noveli. Znan bo januarja.

Po navedbah ministrstva bo sicer nov bruto znesek minimalne plače od obstoječega predvidoma višji za 12 do 14 odstotkov. Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev, ki je trenutno pri 6,17 evra na uro.