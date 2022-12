Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je dejal, da so se razmere na ukrajinski fronti stabilizirale in da si ruska vojska sedaj prizadeva predvsem »za popolno osvoboditev« proruske samooklicane Ljudske republike Doneck, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovih besedah je fronta z ukrajinskimi silami dolga 815 kilometrov.

Povedal je še, da je ruska vojska v Ukrajini zadela več kot 1300 »kritičnih ciljev«, kar da je »znatno zmanjšalo bojni potencial ukrajinske vojske«. Pozdravil je tudi »prvo bojno uporabo« ruskega hipersoničnega orožja, kot je raketa kinžal. Zatrdil je, da globoko na ukrajinskem ozemlju še naprej povzročajo škodo na ključni prometni in energetski infrastrukturi.

Zaradi vojaških neuspehov Rusija od oktobra bombardira ukrajinsko energetsko infrastrukturo, kar redno povzroča prekinitve dobave električne energije in vode.Večina spopadov je trenutno osredotočena na vzhodu, zlasti v mestu Bahmut v Donecku, ki ga ruske enote poskušajo zavzeti že od poletja. Doneck je sicer ena od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je po spornih referendumih Rusija konec septembra nezakonito priključila.

Zelenski: Pomoč Ukrajini je investicija v globalno varnost

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v sredo po srečanju v Beli hiši doživel navdušen sprejem s stoječimi ovacijami v ameriškem kongresu. Tam se je zbranim zahvalil za ameriško pomoč, za katero je dejal, da ni miloščina, ampak investicija v globalno varnost in demokracijo ter zagotovil, da se Ukrajina ne bo nikoli predala.

Zelenski se je v govoru kongresu za pomoč zahvalil vsakemu Američanu posebej, vendar poudaril, da bo za obrambo njegove države potrebno storiti še več. Vojno proti Rusiji je opisal kot boj svobodnega sveta proti tiraniji. Po desetih mesecih vojne je Zelenski poudaril prepričanje, da bo prihodnje leto prelomno. »Prelomnica, kjer ukrajinski pogum in ameriška odločnost jamčita za prihodnost skupne svobode, svobode ljudi, ki se postavijo za svoje vrednote,« je dejal.

V svojem govoru je nizal zgodovinske primerjave z ameriškim bojem za neodvisnost, sedanjo zimo pa je primerjal z zimo leta 1944, ko je nemška vojska v zadnji ofenzivi druge svetovne vojne na zahodni fronti obkolila Američane v Belgiji, ki pa se kljub mrazu okrog božiča niso predali, tako kot se bo besedah Zelenskega ne bodo Ukrajinci, četudi bo božič zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo potekal ob svečah.

Bidnova vlada je Ukrajini doslej namenila vojaško pomoč v vrednosti več kot 21 milijard dolarjev, vendar je Zelenski v kongresu dejal, da upa, da bo te pomoči še več. Med govorom je omenil tudi ZDA in Izraelu nenaklonjeni Iran, ki ga je označil za teroristično državo, ki Rusijo zalaga z brezpilotnimi letali. Ob tem je opozoril, da bodo brez ukrepanja zoper Moskvo in Teheran ogroženi tudi drugi ameriški zavezniki v regiji, s čimer je namignil na Izrael.

Zelenski je ZDA obiskal tik preden bodo republikanci januarja preveli večino v predstavniškem domu kongresa. Verjetni prihodnji predsednik predstavniškega doma republikanec Kevin McCarthy je sicer pred časom dejal, da podpira pomoč Ukrajini, vendar pa ne brez pogojev in vprašanj. Zelenski je izrazil prepričanje, da bo podpora ZDA trdna, ne glede na spremembo večine v predstavniškem domu. »Vaša pomoč ni miloščina, ampak investicija v globalno varnost,« je v govoru ob velikem aplavzu poudaril Zelenski. Zelenskega v kongresu ni odobravala le manjšina iz tabora podpornikov nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki mu očita, da je v Washington prišel po nezasluženi denar.

Zelenski je ob tej priložnosti predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi in podpredsednici ZDA Kamali Harris predal tudi zastavo s podpisi ukrajinskih borcev s fronte, od njiju pa je dobil v dar ameriško zastavo, ki je v čast njegovega obiska plapolala nad kongresno palačo.

Moskva svari ZDA pred stopnjevanjem konflikta z novimi dobavami orožja Ukrajini

Provokativna dejanja ZDA v Ukrajini bodo neizogibno vodila v stopnjevanje konflikta, katerega posledice bi lahko bile nepredvidljive, je v sredo v odzivu na ameriško napoved o dobavi sistema zračne obrambe patriot Kijevu ob obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega v Washingtonu opozoril ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov.

Zaradi napovedi o dobavi protiletalskega raketnega sistema patriot je ZDA obtožil, da preko Ukrajine nadaljujejo posredno vojno proti Rusiji in da je njihov cilj zmaga nad Rusijo. Obisk Zelenskega v Washingtonu je bil v ta namen uprizorjen v »hollywoodskem slogu«, to pa je pokazalo, da so zagotovila Washingtona, da ne bo iskal konfrontacije z Rusijo, »le prazne besede«, je dodal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes v Moskvi ocenil, da obisk potrjuje, da »ZDA dejansko nadaljujejo posredno vojno z Rusijo do zadnjega Ukrajinca«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Poudaril je, da pošiljanje orožja Kijevu »ne more preprečiti Rusiji, da bi dosegla svoje cilje v okviru posebne vojaške operacije« v Ukrajini. »Vidimo, da ZDA in druge države v resnici nenehno širijo obseg in tehnično raven orožja, ki ga dobavljajo Ukrajini,« je dodal in poudaril, da to ne prispeva k hitri rešitvi razmer, »ampak nasprotno povzroča, da se bo trpljenje ukrajinskega ljudstva na žalost nadaljevalo dlje, kot bi se lahko«. Obžaloval je, da niti ameriški predsednik Joe Biden, s katerim se je v sredo v Beli hiši srečal Zelenski, niti ukrajinski predsednik »nista izrekla besed, ki bi jih lahko razumeli kot morebitno pripravljenost prisluhniti pomislekom Rusije«.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer le nekaj ur pred obiskom Zelenskega v ZDA dejal, da bo Moskva naslednje leto še naprej razvijala svoj vojaški potencial in bojno pripravljenost svojih jedrskih sil.

Antonov: Sistem patriot bomo uničili tako kot drugo zahodno orožje v Ukrajini

Tudi ruski veleposlanik Antonov je ocenil, da je obisk Zelenskega v ZDA pokazal, da ne Washington niti Kijev nista pripravljena na mir in da se namesto tega širi laž, da Rusija ni zainteresirana za mirno rešitev, je zapisal v sporočilu, ki ga je veleposlaništvo objavilo na Facebooku.

Hkrati je ponovno opozoril, da bodo ruske sile sistem patriot v Ukrajini uničile tako kot drugo zahodno orožje. Po njegovih besedah domnevajo, da bodo sistem upravljali Američani ali strokovnjaki iz drugih držav članic Nata, saj Ukrajinci nimajo ustreznih strokovnjakov. »Mislim, da vsi dobro razumejo, kakšna usoda lahko doleti osebje, ki upravlja te komplekse na ozemlju Ukrajine,« je še opozoril, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Zelenski se je med svojim prvim obiskom v tujini od začetka ruske invazije na Ukrajino v sredo v Beli hiši sestal z Bidnom in nagovoril oba domova kongresa. Ob obisku je dobil zagotovila o 1,85 milijarde dolarjev vredni vojaški pomoči, vključno s protizračnimi raketnimi sistemi patriot. Biden je ob tem poudaril, da gre za obrambne sisteme in do torej ne gre za zaostrovanje vojne.