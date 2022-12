V petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno ter večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in dopoldne po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo ponekod krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, v severni Sloveniji okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, v nedeljo pa bo nekaj jasnine na severovzhodu, kjer bo po nižinah zjutraj megla. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno in jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se ob močnih zahodnih vetrovih pomikajo čez Evropo proti vzhodu severno od Alp. Od zahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v petek bo v krajih severno in vzhodno od nas delno jasno in po nižinah ponekod megleno. Drugod bo pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo.