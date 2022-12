Pred dnevi so italijanski mediji objavili grozljivo pričevanje o domnevnih spolnih zlorabah teologa in jezuita Marka Ivana Rupnika, ki naj bi samo na začetku devetdesetih let v vrstah slovenske verske skupnosti Loyola v Mengšu zlorabil več redovnic. Po pričevanju Anne (ime so zaradi zaščite identitete v italijanskem časniku Domani spremenili) naj bi Rupnik psihično, spolno in duhovno zlorabljal več pripadnic takrat 41-članske skupnosti. Omenjene obtožbe so bile vložene lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.

Medtem ko število domnevnih žrtev narašča, se je na dogajanje s skupno izjavo slovenskih škofov odzvala tudi SŠK. Povedali so, da so bili o »takšnem in drugačnem« dogajanju seznanjeni šele iz medijskega poročanja, kljub temu, da naj bi bilo po besedah predsednika Andreja Sajeta na organizacijo pred tremi meseci naslovljeno anonimno pismo. Takrat naj bi preiskovalni postopki že stekli, je dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, v pismu pa so bile najpomembnejše ustanove znotraj Cerkve seznanjene z dogajanjem. Pravi, da sam kot škof ob tem ni imel nobene pristojnosti več, kljub temu, da škof znotraj cerkvene strukture deluje kot moralna avtoriteta. Organizacija sicer z žalostjo spremlja dogajanje, aktualni škofje pa obsojajo vse domnevne zlorabe. »Smo na strani žrtev in jim želimo pomagati,« je poudaril Saje in dodal, da je vsaka zloraba moči in avtoritete nad drugimi osebami »nedopustna«. Ob tem so vse žrtve pozvali k prijavi vseh oblik zlorabe in nasilja.

Saje je povedal tudi, da je organizacija ustanovila komisijo, ki bo škofom v pomoč pri odkrivanju »tovrstnih zadev«. »Očitno je, da je šlo za manipulacije in zlorabo moči. Želimo, da se storilca ustavi,« je bil jasen Saje. V SŠK so sicer menja, da zaradi njihove vloge administrativnega organa ukrepanje ni bilo v njihovi moči, prav tako pa se k njim, od anonimnega pisma naprej, ni obrnila nobena žrtev.

Vatikan je Rupnika začasno izobčil že leta 2019, saj je žensko, ki je z njim imela prostovoljne spolne odnose, odvezal greha. Kot je potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa, pa so ukrep ekskomunikacije kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal. Jezuitska skupnost je po poročanju RTVS patru Rupniku prepovedala spovedovanje, prirejanje duhovnih vaj, vodenje vernikov in javnega nastopanja, a Rupnik, ki živi v Rimu, še naprej opravlja druga duhovniška dela in »ustvarja mozaike«.