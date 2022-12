Razglasitev absolutnega zmagovalca natečaja je potekala v okviru dogodka Vinski univerzum, ki je namenjen mladim ljubiteljem vina. Dogodek je vodil znani TV voditelj Jože Robežnik, ki je na odru predstavil vse štiri superfinaliste – poleg Danjele Šibav še Jakoba Bizjaka, Tineta Jamnika in Adama Valdhubra, nato pa sta predstavnika partnerjev natečaja, Lidl Slovenija in Vinski univerzum, razglasila zmagovalko in s tem tudi prvo vinarko, ki je zmagala na natečaju.

Danjela prihaja iz družinske kmetije Šibav, ki se še posebej posveča avtohtonim sortam. Njihov Sauvignonasse z imenom Tajo, ki je tudi zmagovalno vino natečaja, odlikuje dolga tradicija, saj je bila prisoten v vinogradnih že v času Danjelinega pradedka. Danjelo je že od otroštva dalje vodila ljubezen do dela na kmetiji in do vinogradništva in tako je pred desetimi leti postala mlada prevzemnica kmetije. Pri delu jo žene predvsem nabiranje novih izkušenj, kar je tudi sodelovanje v natečaju Mladi vinar Slovenije, zato je zmage še toliko bolj vesela. »Osvojitev naziva Mlade vinarke Slovenije je zame odlična odskočna deska za večjo prepoznavnosti naše blagovne znamke in poplačan trud za nazaj ter motivacija za nadaljnje delo,« je dodala zmagovalka.

10. leto natečaja postreglo z rekordom

Natečaj Mladi vinar Slovenije je letos obeležil 10. obletnico in partnerja projekta, Lidl Slovenija ter Vinski Univerzum, sta nadvse ponosna nad dejstvom, da so letos zabeležili rekordno število prijavljenih vin. V petih kategorijah so namreč prejeli kar 60 prijav, ki jih je oddalo 31 slovenskih nadobudnih vinarjev in vinark. Po mnenju strokovne komisije so bila vina po kakovosti dokaj izenačena. Še posebej so izpostavili odlično dozorelost sortnih penin, tehnološko dodelavo belih suhih vin, krasno barvno paleto in sortno raznolikost rosejev in večplastnost aromatike in harmonije rdečih sortnih vin. Še posebej izenačene so bile ocene vseh štirih superfinalistov in končni izid je bil zelo tesen v prid zmagovalki.

Na Lidlovih policah bo Danjelin Tajo

Zmagovalno vino natečaja – Tajo bodo lahko Lidlovi kupci preizkusili predvidoma v začetku prihodnjega leta. Kot je izpostavila zmagovalka, gre za elegantno vino, polnejšega telesa, z dolgim pookusom, ki mine v zaznavah travnih cvetic in sadnosti. Ponaša se z gosto in kristalno čisto zlato rumeno barvo, njegov okus pa je izrazit in strukturiran. V intenzivni cvetici zaznamo zrelo rumeno sadje, okusimo pa tudi jabolko, belo breskev, mango, melono in medeno hruško. Gre za zanimivo vino, za katerega so tudi v Lidlu prepričani, da bo med kupci priljubljeno. »Nadvse smo veseli zaradi uspeha natečaja in tudi ob dejstvu, da imamo prvo zmagovalko. Njeno vino se bo pridružilo več kot 50 slovenskim vinom, ki jih ponujamo v naših trgovinah po celo Sloveniji, med njimi so tudi nekateri zmagovalci minulih let natečaja. Letošnji nabor prijavljenih vin je bil resnično bogat in strokovna komisija je imela zahtevno delo, kar dokazuje, da se za prihodnost slovenskega vinarstva ni treba bati,« so dejali v Lidlu Slovenija.