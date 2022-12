Na trojnem referendumu 27. novembra so namreč volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), spremembah zakona o vladi ter spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi. Vsi trije zakoni so na referendumih dobili večinsko podporo volivcev.

Državna volilna komisija (DVK) je minuli teden sprejela poročilo o izidih referendumov in ga objavila v uradnem listu, zoper poročilo pa je bila možna pritožba na vrhovno sodišče. To možnost so izkoristili v gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije, vrhovno sodišče pa je o pritožbi že odločilo.

Vsebine odločbe na vrhovnem sodišču sicer niso razkrili, saj še ni bila vročena strankam v postopku. Po neuradnih informacijah pa je pritožbo zavrglo, saj je bila vložena prepozno. Ob tem so na vrhovnem sodišču opozorili še, da je pritožnik uveljavljal nepravilnosti pri delu volilnih organov, kar bi moral storiti v treh dneh od izvedbe referenduma in vložiti ugovor na DVK.

V gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije so se namreč pritožili na postopek izvedbe referendumov in volitev na splošno, kot je pred dnevi pojasnil predstavnik gibanja Ladislav Troha.

Odločba vrhovnega sodišča je sicer pravnomočna, DZ pa bo izide referendumov predvidoma razglasil na petkovi izredni seji. O sklicu seje se bo sicer v petek zjutraj dogovoril kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Ko bo DZ sprejel sklepe o razglasitvi odločitev, ki so bile sprejete na referendumih, bodo ti objavljeni v uradnem listu, zakoni pa bodo lahko stopili v veljavo.

DVK je sicer v postopku ugotavljanja končnega izida glasovanja na zakonodajnih referendumih ugotovila, da je imelo pravico glasovati skupaj 1.694.361 volivcev. O spremembah zakona o vladi je skupno glasovalo 708.701 volivcev oz. 41,83 odstotka vseh volilnih upravičencev. Oddanih je bilo 704.905 veljavnih glasovnic. Spremembe zakona o vladi je podprlo 399.588 volivcev oz. 56,69 odstotka, proti pa je glasovalo 305.317 volivcev oz. 43,31 odstotka.

O spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi je skupno glasovalo 708.856 volivcev oz. 41,84 odstotka vseh volivcev. Oddanih je bilo 705.582 veljavnih glasovnic. Za uveljavitev sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 439.376 volivcev oz. 62,27 odstotka, proti pa 266.206 volivcev oz. 37,73 odstotka.

O noveli zakona o RTVS pa je na referendumu glasovalo skupaj 709.020 volivcev oz. 41,85 odstotka vseh volivcev. Oddanih je bilo 706.619 veljavnih glasovnic. Novelo zakona o RTVS je podprlo 443.971 volivcev oz. 62,83 odstotka, proti pa je glasovalo 262.648 volivcev oz. 37,17 odstotka.