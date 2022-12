Revček na drevesu

Prisrčna zgodba s srečnim koncem tokrat prihaja s Štajerske. Celjski policisti in velenjski gasilci so se namreč izkazali v operaciji »reševanje mucka z visokega drevesa«. Legendarnemu Garfieldu podoben lepotec se je v sredo namreč pogumno podal na avanturo visoko v krošnje, za spust pa je revčku, kakor so sporočili policisti, zmanjkalo hrabrosti. Njegove žalostne klice na pomoč iz gozda so slišali policisti, ki so bili takrat v bližini. Odpravili so se iskat prestrašenega nesrečnika in ga kmalu našli na eni od vej. Na pomoč so jim priskočili gasilci, ki so že zelo obnemoglega (in od vsega mijavkanja rahlo hripavega) mucka rešili z drevesa. V trenutku, ko je bil na trdnih tleh, jo je ucvrl v gozd, rešitelje v uniformi pa nasmejal, ko je z varne razdalje glasno zamijavkal in se jim tako zahvalil za uspešno reševanje. Ni lepšega, kot leto končati z dobrimi deli in lepimi zgodbami, so zaključili vsi zbrani.

Zaspal v avtu

Malo manj navdušeni pa so policisti nad tistimi na dveh nogah, ki se pod vplivom alkohola za volanom spremenijo v »podivjane zveri«. Z njimi imajo dela vrh glave že celo leto, veseli december pa s kozarčkom ali dvema preveč na praznovanju poskrbi za še kak dodaten primer takega neotesanega in nevarnega obnašanja. Krški policisti so tako vse do njegovega domačega dvorišča preganjali voznika, ki je pred njimi bežal. Vozil je brez dovoljenja, alkotest je zavrnil. Pri Žužemberku so eno dopoldne preverjali nesrečo, v kateri je 33-letnik zapeljal s ceste, našli pa so ga spati v avtu. Bil je opit. Mnogo preveč je spila tudi gospa, ki je v naselju Vočje z avtom pristala v jarku. Na Dolenjskem so policisti uspešno polovili nevarnega voznika, ki je večkrat trčil v robnik, in še nekaj drugih, ki ne bi smeli sestri za volan. Ta teden pa je v črni kroniki izstopala še zgodba 71-letnice, ki sicer ni vozila pijana, je pa po povzročitvi prometne nesreče na območju Maribora pobegnila. Za to je imela razlog – vozila je brez dovoljenja in z ukradenimi registrskimi tablicami. Policija jo je ujela.

Kaos na vlaku

Od alkohola povsem onesposobljen pa je bil tudi nemški strojevodja, ki je sčasoma pristal v objemu policistov. Na čudno vožnjo vlaka je organe pregona opozorila ženska, ki je čakala na postaji v bližini Stuttgarta. Vlak je tja sicer pripeljal, a mimo nje brez kaj veliko zmanjšane hitrosti tudi odpeljal. 43-letnik med kaotično vožnjo ni upošteval postaj, na katerih bi moral ustaviti, ni odpiral vrat ali pa je to počel z veliko zamudo. A to še ni vse – potnike je med vožnjo tudi zabaval s prigodami iz svojega življenja, saj je prek zvočnika opravljal svoje delodajalce. Preden so ga aretirali, je na sicer določeni poti vlaka izvedel nekaj nenačrtovanih manevrov.

Izgubljene na poti v Betlehem

Spodobi se (in pravično je), da v teh prazničnih dneh zapišemo še kakšno besedo o božiču. Žive jaslice bodo v prihajajočih dneh zagotovo privabile veliko radovednežev, male nadobudneže pa običajno najbolj razveselijo živali – ovce, vol in osel. Zlasti v toplejših krajih kosmati druščini dodajo še kakšno kamelo, ki so z vzhoda v Betlehem spremljale svete tri kralje. Te velike živali so za malce začudenja in dodaten prometni zamašek poskrbele v avstralskem Brisbanu, ko so pobegnile iz ograde. Policistom so na lovu nanje zelo olajšale delo, ko so so se ustavile, da bi se okrepčale z lokalno travo. Po uspešni intervenciji so jih pospremili nazaj v stajo.

Oborožen božiček s škrati

Neprijetno presenečenje pa je v perujski prestolnici Lima doživela tolpa preprodajalcev mamil, ko so božiček in njegovi pomočniki, razposajena skupina škratov, vdrli v njihovo hišo, jih vklenili in jim zasegli drogo. Šlo je za policijsko akcijo, v glavnih vlogah pa so bili agenti. Ti so v hišo vstopili s pomočjo ogromnega kladiva, s katerim so razbili vhodna vrata, štirje osumljenci pa so najprej mislili, da gre za šalo. A jim je resnost situacije kaj hitro zbrisala nasmeh z obrazov. Policija je zasegla večjo količino kokainske paste, kokaina in marihuane.