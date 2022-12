Odvetnik Andre Risopoulos je novinarjem v Bruslju povedal, da Kaili aktivno sodeluje s preiskavo belgijskega zveznega tožilstva in da je zaprosil za njeno izpustitev pod elektronskim nadzorom.

44-letna Grkinja je osumljena vpletenosti v enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, in sicer vmešavanja in vplivanja Maroka in Katarja na politične in gospodarske odločitve parlamenta. V okviru preiskave domnevne korupcije in pranja denarja je policija izvedla več kot 20 preiskav ter 11. decembra pridržala več ljudi.

Med pridržanimi sta tudi partner Kailijeve Francesco Giorgi ter nekdanji evropski poslanec in ustanovitelj bruseljske nevladne organizacije za človekove pravice Fight Impunity Antonio Panzeri. Njima je sodišče minuli teden že podaljšalo pripor.

Giorgi, sicer tudi asistent evropskega poslanca iz Italije, je minuli teden priznal, da je bil član omenjene nevladne organizacije, ki naj bi jo Maroko in Katar uporabljala za vplivanje na odločitve Evropskega parlamenta. Priznal je tudi, da je bila njegova naloga upravljanje z denarjem teh držav. Zatrdil je, da je bil denar, ki so ga našli v stanovanju v Bruslju, kjer živita s Kailijevo, njegov. Enako trdi za denar, ki so ga našli v kovčku njenega očeta, ko so ga prijeli 9. decembra v Bruslju.

Belgijska policija je na Panzerijevem domu in na domu Kailijeve, kot tudi pri njenem očetu, zasegla skupno 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.