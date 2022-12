Čokoladne tortice in pite so nekaj najbolj osnovnega na vsem svetu in vsakdo mora imeti vsaj en recept za razkošno, svilnato, božansko sladico, ki res opravi svojo nalogo. Mora pocrkljati, pobožati po duši in želodčku ter razveseliti. Današnja pita je prav takšna! Je preprosta, slastna in po želji 100% veganska. Ki je povrhu še brezglutenska, pripravljena brez sladkorja in vseeno odlična. In tako enostavna!

Da je veganska, brezglutenska, brez sladkorja in ob tem TUDI slastna je že skoraj znanstvena fantastika, kaj ni res? Podlaga je pripravljena z mletimi mandlji, kakavom, kokosovim oljem in javorjevim sirupom, čokoladni nadev pa s čokolado, javorjevim sirupom, kokosovim mlekom ali sladko smetano in nekaj soli. Zakaj soli? Ker poudari okus čokolade. Če uporabite res temno čokolado (z več kot 70% kakavovih delcev) vam bo najverjetnege premalo sladka, zato nadev poskusite in po okusu dodajte še malo javorjevega sirupa. Lahko pa v tortico umešate tudi sladkor v prahu. Ja, sestavine že obljubljajo pravo poslastico.

Pito lahko nekaj dni hranite v hladilniku, čisto ok se pa tudi zamrzne – pito razrezite na kose, te na krožniku postavite v skrinjo, nato pa kose shranite v vrečki ali pa ovijte posamezne kose. Odtajajte jih na sobni temperaturi ali čez noč v hladilniku. Pred postrežbo poskrbite, da se dovolj segrejejo oz. odtajajo, da bo sredica kremna!

