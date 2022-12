Gratiniran krompir dauphinoise

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe):

2 koščka masla (približno 20 g)

1 žlička (olivnega) olja

1 čebula

1 žlička soli

1/2 žličke popra

1 žlička sušenega timijana

1/2 žlička mletega česna

1/4 žlička muškatnega oreščka

1 lovorjev list

400 g krompirja

2,5 dc smetane za stepanje (ali smetane za kuhanje)

1 dl vode

100 g topljivega sira (edam, gauda, gruyer …)

nekaj žlic parmezana

2 vejici svežega timijana (neobvezno)

PRIPRAVA

Krompir olupite in na tanko narežite. Uporabite multipraktik, mandolina rezalnik ali pa se potrudite in krompir čim bolj na tanko narežite z nožem. Ne pozabite – bolj na tanko bo krompir narezan, hitreje bo kuhan.

V ponev dajte maslo in olje ter na lističe narezano čebulo. Dodajte tretjino soli, poper in sušeni timijan ter premešajte in kuhajte približno 5 minut, da se čebula razpusti in obarva.

V ponev nato prenesite krompir, dodajte preostalo sol, muškatni orešček, lovorjev list in mleti česen ter dobro premešajte. Če imate kaj svežega timijana, ga dajte polovico. Dolijte še smetano in vodo, dobro premešajte in pokrijte ter kuhajte na štedilniku približno 10 minut, da se krompir v tekočini skuha. Vmes večkrat nežno premešajte, da se krompir na dnu ne prime.

Ko je krompir kuhan, nežno vmešajte še sir. Potresite s parmezanom in ponev (če nimate ponve, ki gre tudi v pečico, vse prenesite v pekač preden dodate parmezan na vrh) za 10 minut postavite v pečico, ogreto na 220°C, da se vrh zlato gratinira.

Gratiniran krompir previdno vzemie iz pečice, po želji potresite s preostalim svežim timijanom in postrezite. Pa previdno, ker bo krompir v kremni omaki takoj ob prihodu iz pečice res vroč. Pa dober tek!