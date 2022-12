Uprava Premogovnika Velenje bo tako s 1. januarjem dvočlanska. Poleg generalnega direktorja Mavca bo v njej kot direktor sedel dosedanji prvi mož te družbe iz skupine HSE Rošer. Dosedanji direktor Aleš Logar medtem ostaja zaposlen v Premogovniku, so sporočili iz HSE.

Mavec je upravljalca velenjskega premogovnika vodil od oktobra 2019 do konca maja 2020, ko so ga nadzorniki predčasno odpoklicali in na njegovo mesto imenovali Rošerja. Mavec, sicer magister rudarskih in geotehnoloških znanosti, je bil v Premogovniku zaposlen večino svoje poklicne poti. Po navedbah HSE se v vodstvo družbe vrača v obdobju "izjemno zahtevnih pogojev za izkop premoga, ki vplivajo na obratovanje Termoelektrarne Šoštanj".

Velenjski premogovnik v zadnjem obdobju ne uspe zagotavljati dovolj premoga za delovanje elektrarne. Razlog so ponavljajoče se geomehanske težave, pa tudi ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi načrtovanega opuščanja energetske rabe premoga do 2033. Zaradi tega mora družba uvažati premog, ki ga za energetsko rabo v šoštanjski termoelektrarni dodajajo velenjskemu lignitu.

S švicarskim trgovcem Petraco Oil Company iz Lugana je podjetje tako že sklenilo dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga v skupni vrednosti nekaj manj kot 50 milijonov evrov brez davka. Ob tem potekajo pogovori za dodatne dobave energenta z dobavitelji z območja Balkana in vzhodne Evrope.

Po navedbah HSE bo skupno delo Mavca in Rošerja, sicer doktorja znanosti s področja geotehnologije, "izjemnega pomena za zagotavljanje pogojev za izkop ustreznih količin premoga, potrebnega za delovanje Termoelektrarne Šoštanj, ob hkratnem zagotavljanju vzdržnega poslovanja družbe v prihodnje". Tudi težave Premogovnika Velenje in nejasni obeti za poslovanje premogovno-energetskega kompleksa v Šaleški dolini so med razlogi za 500-milijonsko dokapitalizacijo HSE, ki jo je v zadnjih dneh izvedla država.

Nadzorni svet HSE je ob tem v sredo sklenil še, da bo družbo Soške elektrarne Nova Gorica od 1. januarja kot generalni direktor vodil Mitja Gorjan. Nasledil bo dosedanjega direktorja Radovana Jereba, ki se mu je iztekel mandat.

Gorjan je od leta 2006 po pojasnilih HSE vodil investicijsko-razvojni sektor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, po izobrazbi pa je diplomirani inženir elektrotehnike in magister gospodarski inženir z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja in izvedbe investicij.

Kot generalni direktor družbe bo po napovedih krovne družbe skupine HSE zadolžen predvsem za nadaljevanje začrtanih razvojnih projektov in prednostne naložbe v obnovo, nadgradnjo in izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz Soče in drugih obnovljivih virov. Jereb medtem ostaja zaposlen v družbi.