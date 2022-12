Strokovna komisija je v obrazložitvi izbora poudarila, da stanovalci zmagovalnega bloka z investicijskimi obnovami stavbe in skrbnim urejanjem okolice vzorno izpolnjujejo osnovno idejo, namen in poslanstvo akcije Naj blok v Ljubljani.

Zmagovalno večstanovanjsko stavbo, ki je bila zgrajena leta 1969, »odražajo dober in enoten zunanji videz z obnovljeno in skladno energetsko fasado, toplotno izolirana sta tudi podstrešje in streha«, so danes zapisali v Molu. »Pripadajoče zemljišče in okolica sta urejena, enako velja tudi za notranje prostore stavbe in kolesarnici. Zmagovalna stavba se ponaša tudi z dostopom za osebe z gibalno oviranostjo ter dostopno intervencijsko potjo za gasilce in reševalce,« so dodali.

Mol je akcijo Naj blok v Ljubljani na pobudo meščana prvič organizirala leta 2016, z njo pa želi spodbuditi stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Prvi naziv Naj blok v Ljubljani za leto 2016 so prejeli prebivalci stolpnice na Topniški 45, v naslednjih letih sledili so blok na Smoletovi 12, 12a in 12b, stavba na Bilečanski ulici 2 in 5, blok na Beethovnovi ulici 9, stolpnica na Pokopališki ulici 1 ter stolpnica na Rašiški ulici 1.

Mol bo akcijo nadaljevala tudi v prihodnje, predloge četrtnih skupnosti za Naj blok za leto 2022 pa zbira do 31. decembra letos.