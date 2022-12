Prvi obisk Zelenskega v tujini, odkar je Rusija februarja napadla njegovo državo, je minil v znamenju primerjav z nekdanjim voditeljem Velike Britanije Winstonom Churchillom, ki je zapustil domovino v času vojne z nacistično Nemčijo in obiskal Washington konec leta 1941.

Zelenski je na novinarski konferenci z Bidnom dejal, da gre za zgodovinski obisk za odnose med državama in se gostitelju zahvalil za odkrito podporo. Dejal je, da se domov vrača z dobrimi novicami.

Pred njegovim prihodom v Belo hišo je ukrajinski predsednik namreč dobil zagotovila o 1,85 milijarde dolarjev vredni vojaški pomoči, vključno s protizračnimi raketnimi sistemi patriot.

Biden je poudaril, da gre za obrambne sisteme. "Ne gre za zaostrovanje vojne, ampak obrambo," je dejal. ZDA so ob tej priložnosti napovedale še 374 milijonov dolarjev dodatne humanitarne pomoči za Ukrajino.

Do obiska Zelenskega je prišlo tik preden republikanci januarja prevzamejo večino v predstavniškem domu kongresa. Zelenski je izrazil prepričanje, da bo podpora ZDA trdna, ne glede na spremembo večine v predstavniškem domu.

Biden je na novinarski konferenci, kjer so dovolili le po dve novinarski vprašanji, poskrbel za smeh z odgovorom na vprašanje, ali ne bi bilo bolje, če ZDA pošljejo Ukrajini v pomoč vse vojaške zmogljivosti naenkrat in ne postopoma. Pokazal je na Zelenskega in dejal, da je njegov odgovor pritrdilen. Zelenski se je nasmejal skupaj z novinarji in dejal, da se povsem strinja.

Biden je sicer dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin zaenkrat še ne kaže namenov za končanje vojne v Ukrajini.

Zelenski se je nato odpravil v kongres, kjer so ga pozdravili s stoječimi ovacijami. Tuji gost je predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi in podpredsednici ZDA Kamali Harris predal zastavo s podpisi ukrajinskih borcev s fronte, od njiju pa je dobil v dar ameriško zastavo, ki je v čast njegovega obiska plapolala nad kongresno palačo.