#video Dallas z lepo predstavo Dončića zmagal, uspešen tudi Chicago

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Minnesoti Timberwolves premagali s 104:99. Luka Dončić je za zmagovite goste v 37 minutah zbral 25 točk, 10 podaj in devet skokov, ukradel je tri, izgubil pa štiri žoge ter je bil prvi strelec in igralec tekme.