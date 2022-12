Odpravljajo 73 mejnih prehodov in prerazporejajo 1000 policistov

Hrvaška bo s 1. januarjem poglobila integracijo z Evropsko unijo, saj bo uvedla evro in vstopila na območje schengna. Tako bo, enako kot Slovenija, postala ena izmed 15 držav, ki so hkrati članice Nata, Evropske unije, območja evra in schengna.