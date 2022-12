»Zanimivo, da Fides ni nikoli napovedal stavke, ko je bila v vladi stranka SDS,« je na politično ozadje namigoval Danijel Bešič Loredan in ocenil, da sindikat krši oktobra letos sklenjen stavkovni sporazum, v skladu s katerim se je Fides zavezal, da ne bo sprožal stavkovnih aktivnosti v ozadju oblikovanja zdravstvenega plačnega stebra. Prav znotraj novega plačnega stebra namerava namreč minister nasloviti Fidesove stavkovne zahteve o dvigu plač.

»Ureditev plačnih nesorazmerij v obstoječem sistemu ni mogoča,« je prepričan minister, ki se noče ukloniti zahtevi Fidesa, da naj se vsem zdravnikom in zobozdravnikom dvignejo plače za dodatnih pet plačnih razredov. Tudi tistim, ki so že v danes najvišjem 57. plačnem razredu. V njem je ta čas kar 44 odstotkov vseh zdravnikov in zobozdravnikov. Če bi vsi napredovali v 62. plačni razred, bi s tem ustvarili nova nesorazmerja, je prepričan minister. »Če vse plače enako dvignemo, ne dosežemo tega, kar terja Fides. Specialist s 30 leti delovne dobe po specializaciji bi potlej napredoval enako kot tisti, ki je končal specializacijo pred 15 leti,« je dodal.