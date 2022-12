Kritika pesniške zbirke Ljubeznitve: Biti pesmi kos in sinica

Bina Štampe Žmavc je pesnica močnih občutij in enako sugestivnih podob, ki jih zna uloviti tudi v klasične pesemske obrazce. Po Pesmi za liro (Pivec, 2015), v kateri je milozvočno upesnila starogrški mit o Orfeju in Evridiki, je zadnja, enajsta pesniška zbirka Ljubeznitve znova strogo zazankana v rime, umerjena v ritem, včasih v sonetni podobi, še najpogosteje pa pesmi tvori niz kvartin. S priklonom tradicionalni obliki, kot ugotavlja v spremni besedi tudi Jernej Kunsterle, se pesnica odmika od prevladujočih teženj v sodobni slovenski poeziji, a pri tem ne gre pozabiti, da to enako intenzivno in očitno počne tudi sicer v zbirkah brez zakoličenih pesemskih oblik. Njena poezija je vseskozi zavezana posebni ubranosti na vseh ravneh, od zvoka do podobe in pomena, pri čemer lahko Ljubeznitve razumemo kot stopnjevanje prepoznavnega izraza. Njegova edinstvenost (tudi) tokrat tiči v prefinjeni prepletenosti »visokega« in »ljudskega«, prvo se kaže predvsem na ravni motivov ali besedja, ki ga črpa iz literarnega izročila, ljudskost pa prepoznamo v baladnem nastavku in zlasti izraziti melodiki, ljudskem ritmu, navsezadnje je zbirka ponaslovljena Pesmi za u-glas-biti. V Ljubeznitvah se tako z ramo ob rami srečujejo Ariadnina nit in volčje noči, rdeče češnje in vestalke žalosti, lira in ciganska violina, kar ustvarja posebno pesemsko razgibanost, na katero navsezadnje napeljuje tudi naslov zbirke, v katerem v obilici zvočnih asociacij lahko zaslišimo tudi levitve.