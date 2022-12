Samo petkrat v zgodovini samostojne Slovenije v finalu končnice državnega prvenstva nista igrala Olimpija in Jesenice. Štirikrat se do finala niso prebili jeseniški hokejisti, zadnjič lani, ko so jih zeleno-beli zaustavili že v polfinalu, enkrat pa Ljubljančani. V letošnji sezoni, ki je drugačna od vseh prejšnjih, saj bomo državnega prvaka dobili že sredi januarja, so Ljubljančani v polfinalu končnice premagali kranjski Triglav, ki je lani igral v finalu, Jeseničani pa LedX Celje. Slabe tri tedne pred njihovim prvim finalnim obračunom so lahko bolj mirni v jeseniškem taboru.

Jeseničani že uvrščeni na “master round”

Varovanci Gabra Glaviča so si v začetku decembra v alpski ligi po zmagi nad Meranom v dvorani Podmežakla že zagotovili napredovanje v tako imenovani »master round«, čeprav jih do konca rednega dela tekmovanja čaka še pet tekem. Pred včerajšnjo večerno tekmo v Kitzbühelu so v dozdajšnjih 22 tekmah le dvakrat izgubili in so s 60 osvojenimi točkami premočno na prvem mestu. S šestimi tekmami več je na drugem mestu mlada ekipa Salzburga, z enakim številom odigranih tekem pa ima Cortina na tretjem mestu 13 točk manj. Vse to govori o tem, da so jeseniški hokejisti v odlični formi. Dosegli so kar 99 golov, prejeli so jih le 25 in če bodo nadaljevali v tem slogu, jih bo v alpski ligi težko kdo zaustavil.

»Res je, da smo se že uvrstili v 'master round', vendar se ne smemo spustiti na raven drugih ekip. Igrati moramo svojo igro, ker bo končnica alpske lige hitro tukaj, še prej pa nas čaka finale državnega prvenstva,« opozarja 25-letni Žan Jezovšek, najboljši strelec Jesenic v alpski ligi, ki je še lani nosil dres Olimpije. Z njim se strinja tudi dve leti mlajši Luka Ulamec, ki je na Jesenice prišel predlani, pred tem pa je prav tako igral za ljubljansko ekipo.

»Prednost Olimpije bi lahko bila v tem, da je med sezono igrala težje tekme od nas in je bolj navajena takšnega ritma. Toda tudi mi imamo za sabo nekaj zahtevnih tekem v alpski ligi, igrali pa smo tudi na dveh turnirjih celinskega pokala, kjer smo pridobili dragocene izkušnje. Vsekakor bomo dali vse od sebe, da bi presenetili Ljubljančane.«

Ne sestavijo dveh dobrih tekem skupaj

Čeprav so v finalu pokala Slovenije ljubljanski hokejisti konec septembra v gosteh premagali Jeseničane s 4:2 in ubranili pokalno lovoriko, so že nekaj časa v krizi. Tako v igralski in še bolj v rezultatski. Nocoj jih v ligi ICEHL čaka še eno zahtevno gostovanje, tokrat v Salzburgu, v torek so bili nemočni v Linzu, ko so izgubili z 1:5 in bili ves čas v podrejenem položaju. Trenutno so še na desetem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za dve mesti v izločilnih tekmah. Po 26 odigranih tekmah so pri 29 točkah, z le osmimi zmagami po rednem delu igre in dveh po podaljšku. Isto število točk s tekmo več ima Pustertal, le dve manj in tekmo manj Asiago. Do šestega mesta, na katerem je celovški KAC, ki še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico lige ICEHL, jih loči kar 14 točk.

»Že od septembra naprej ne moremo sestaviti dveh dobrih tekem skupaj. Tako smo pred nekaj dnevi v Innsbrucku igrali zelo dobro in namučili vodilno ekipo lige ICEHL, le dva dni pozneje smo bili v Linzu neprepoznavni. Domačini so bili hitrejši, imeli so boljše reakcije, dobili so vse dvoboje. Upam, da bomo nocoj v Salzburgu prikazali boljšo igro in da bomo na njej lahko gradili v nadaljevanju sezone, kajti pred nami so številne pomembne tekme, vse bližje je tudi finale končnice državnega prvenstva,« je lahko v skrbeh Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov, ki imajo že vso sezono tudi veliko težav s poškodbami in boleznimi.

Sicer pa se navijači državnih prvakov lahko upravičeno sprašujejo, ali so tujci, ki so v letošnji sezoni zamenjali lanske, od katerih je ostal le finski branilec Joona Erving, res na tisti ravni, ki se od njih pričakuje. Dozdajšnje tekme tega niso ravno potrdile. Drugo vprašanje pa je, koliko je pripravo na novo sezono zmotilo igranje v ligi prvakov, saj so Ljubljančani prvi vrhunec sezone imeli že v začetku septembra. A kakorkoli že, do konca leta Ljubljančane v ligi ICEHL čakajo še štiri tekme, že na novega leta dan pa peta. In to z ekipami, ki so njihovi neposredni konkurenti za uvrstitev v končnico.