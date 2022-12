Bata predsednik

Predsednik republike Borut Pahor je tudi letos predstavil eno od številnih novosti, ki jih je uvedel v desetletnem predsednikovanju, in sicer poročilo o delu predsednika v minulem letu. Poleg smrtno resnih tem, kot je ruska agresija na Ukrajino, je seveda, kako nenavadno, veliko prostora namenil tudi samemu sebi – natančneje temu, da se mora konec tega tedna posloviti od predsedniške funkcije. Med drugim je zapisal, da se je na čas slovesa pripravljal že od poletja, saj da so ga kolegi, ki so že kdaj zaključevali dva mandata predsednika republike, na to posebej opozorili. »Ker sem se že dvakrat poslavljal s pomembnih položajev, predsednika parlamenta in vlade, sem iz osebne izkušnje vedel, kako je za določitev dediščine opravljenega dela bistven prav njegov konec,« je še zapisal Pahor v svojem poročilu.