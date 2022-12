Na odru Mini teatra bo v skupni produkciji z Judovskim kulturnim centrom Ljubljana v nedeljo ob 20. uri premierno uprizorjena predstava Dnevnik Ane Frank, ki jo režira Vinko Möderndorfer; ta je pripravil tudi dramatizacijo tega znamenitega besedila, ki je v nekoliko skrajšani obliki prvič izšlo leta 1947, v celoti pa je bilo sčasoma prevedeno v več kot 80 jezikov, seveda tudi v slovenščino (aktualna dramatizacija je nastala po prevodu Polonce Kovač). Uprizoritev je namenjena starejšim od dvanajst let.

Dnevnik Ane Frank sicer velja za eno ključnih literarnih del dvajsetega stoletja, tako zaradi vsebine, ki neposredno priča o strahotah nacizma, druge svetovne vojne in še posebej o trpljenju judovskega naroda, hkrati pa tudi o notranjem življenju dekleta, ki se z družino v strahu za življenje leta skriva v tesnem prostoru, kot tudi zaradi nevsakdanjega literarnega talenta takrat še precej mlade avtorice. »Ana se v svojem dnevniku kaže kot izjemno nadarjena opazovalka življenja in človeških značajev, obenem pa so njeni zapiski še vedno skrajno aktualni,« razmišlja Vinko Möderndorfer. »Tudi danes živijo mladi in nadarjeni ljudje na pragu smrti. In dnevnik mladega dekleta, ki je dve leti preživelo v skrivališču, nato pa ga je zaradi izdajstva doletela grozljiva usoda, nas spomni, da še zdaj živimo na robu holokavsta; predvsem mlade generacije bi se morale tega bolj zavedati.«

Zahtevna dramatizacija

Kot pravi, je bila dramatizacija kar precejšen izziv. »Pisal sem jo od trenutka, ko mi je Robert Waltl ponudil režijo. Niti ne vem več, koliko branj dnevnika sem potreboval, da sem končno našel pravo obliko, kajti trudil sem se, da bi kljub dialoško oživljenim prizorom ohranil formo dnevnika, hkrati pa sem želel ostati zvest vtisu o likih, kakor jih je v svojih zapiskih predstavila mlada pisateljica.« Kot dodaja, ga je zanimalo predvsem to, kako dve sila različni družini v klavstrofobičnem prostoru preživljata svoja življenja, prežeta z nenehnim strahom. »Iz besedila sem izluščil najpomembnejše in najintenzivnejše prizore, kjer se razkrivajo muka skupnega življenja ter različni človeški značaji, ki so zaradi nemogočega položaja, v katerega so prisiljeni, nujno tudi konfliktni. Gre za vivisekcijo medčloveških odnosov v posebnih okoliščinah, a tudi za zgodbo o ljubezni, razočaranju in ukradeni prihodnosti,« pristavlja Möderndorfer.

Ano Frank bo igrala Gaja Filač, v predstavi pa bodo nastopili še Saša Pavlin Stošić, Medea Novak, Tadej Pišek, Barbara Vidovič, Aleš Kranjec in Timotej Novaković. Scenografijo je zasnoval Branko Hojnik, kostumografijo Meta Sever, avtor videa pa je Atej Tutta. Prva ponovitev bo že v ponedeljek, v januarju pa bodo predstavo odigrali tudi z angleškimi nadnapisi.