Maribor. Gasilske sirene, ki jih je bilo v noči na sredo slišati v Mariboru na desnem bregu reke Drave, so tulile zaradi požara v industrijski coni v Preradovičevi ulici, na območju nekdanje tovarne TVT Boris Kidrič. Zagorelo je ostrešje proizvodne hale, klic na pomoč pa je ob 3.25 vrgel na noge 63 pripadnikov Gasilske brigade (GB) Maribor in gasilcev PGD Maribor, Studenci, Kamnica, Radvanje, Razvanje in Pobrežje.

Ker je prijavitelj požara gorečo nevarnost opazil od daleč, prva informacija o lokaciji požara ni bila točna, zaradi česar so se gasilci na intervencijo peljali do Valvasorjeve ulice, kjer so uvideli, da gori objekt na drugi strani proge, in pohiteli tja. Sreča v nesreči je bila, da je občan ogenj pravočasno opazil, saj če bi ga samo nekaj minut kasneje, bi bila škoda še veliko večja, intervencija pa še bolj zahtevna.

Nevarna hoja po strehi

Po besedah poveljnika GB Maribor Primoža Osojnika je zagorelo na ostrešju dveh hal, ki se držita skupaj, v eni je livarna, v drugi kovačnica. Ker se je ogenj že širil tudi na del ostrešja, pod katerim so poslovni prostori WVterm, podjetja za proizvodnjo toplovodnih kotlov in jeklenih konstrukcij, so po njegovih besedah štele minute. »Pogašeno je bilo dokaj hitro, v eni uri, celotna sanacija pa je bila rešena nekje do devetih zjutraj, nakar smo postavili požarno stražo,« je v gasilskem žargonu intervencijo povzel Osojnik, na vprašanje, kaj je bil najtrši oreh v tokratni akciji, pa odgovoril, da je bil zaradi dotrajanosti strehe onemogočen dostop do požarišča, saj bi bila hoja po takšni strehi, ki je tudi precej visoka, nevarna. »Klasičnega preseka gasilci tako niso izvajali, gasili so z dvema avtolestvama in z njima izvajali presek,« je pojasnil poveljnik gasilske brigade in še razkril, da v času požara v objektu ni bilo ljudi, saj je proizvodnja v halah mirovala.

Zakaj je zagorelo, gasilci ne ugibajo, saj je preiskava požara v domeni kriminalistične policije, ki je že začela ogled požarišča.