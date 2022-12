Deset mesecev invazije na Ukrajino: Vojna je preprosta operacija

Po 300 dnevih vojne je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odpotoval v Washington, kjer se bo v živo prvič srečal s predsednikom Josephom Bidnom in imel govor v kongresu. Ni slabo za političnega začetnika, ki je bil ob koncu zime takoj obsojen na poraz in je zavrnil možnost evakuacije ter pregnanstva na zahod. Najpopularnejša teorija v obtoku je govorila, da njegova država ne obstaja, da je njegov narod izmišljen, on pa komedijant.