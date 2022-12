V primerjavi s preteklostjo je zdaj igralcev in igralk precej več in tudi njihovega pojavljanja je veliko. Več je televizij, raznih nadaljevank. Ne bi jih imenovala, da ne bom koga užalila, a kar nekaj je res dobrih in me včasih presenetijo. Tudi kdo od tistih, o katerih nisem imela ravno dobrega mnenja, pa sem jih potem videla v kakšni vlogi. Prav vesela sem, ko se to zgodi, ko vidim, da sem se zmotila, in to tudi povem. Ne maram pa površnosti, ki je je zdaj zelo veliko, samoljubja, ki ga je tudi preveč. To ni dobro. Nekoč smo imeli gledališko kritiko in kritike, ki so bili resne osebe. Saj si bil nesrečen, ko si bil mlad, če so te kritiki, ki niso bili prav nič milostni, preostro ocenili, a so nam kritike brez dvoma koristile. Spomnim se, da sem imela že kar nekaj nagrad, a je bilo še vedno največ, kar so mi napisali, da sem dober up. Danes pa se nekdo samo pojavi za nekaj trenutkov in je že skoraj genialen. x Nedeljski dnevnik