Italija bo tega leta gostila uvodne tri etape. Prva bo potekala med Firencami in Riminijem, druga med Cesenatico in Bologno, tretja pa med Piacenzo in Torinom. Četrta etapa se bo prav tako začela na Apeninskem polotoku, nato pa se bo kolesarska karavana preselila v Francijo.

Zaradi poletnih olimpijskih iger v Parizu bo zadnja etapa leta 2024 na sporedu v Nici. Prvič po letu 1905 se tako kolesarska dirka vseh dirk, ki jo je v letih 2020 in 2021 osvojil slovenski as Tadej Pogačar, ne bo končala v francoski prestolnici.

»Tour se je v minulih letih začel v številnih državah, ki mejijo s Francijo, a nikoli v Italiji. Čas je, da odpravimo to neskladnost,« je dejal Prudhomme in dodal, da se je francoska pentlja kar šestkrat začela na Nizozemskem, ki sploh ne meji na Francijo.

Ob tem kaže omeniti, da se bo Tour že tretjič zaporedoma začel zunaj meja Francije. Letošnja dirka se je, denimo, začela v danskem Koebenhavnu, drugo leto se bo v španskem Bilbau, leta 2024 pa v italijanskih Firencah.