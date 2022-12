Poleg pomanjkanja zdravnikov so še ti, ki so kljub vsemu še ostali v zdravstvenem sistemu, zaradi uvedbe portala zdaj še dodatno administrativno obremenjeni. V mislih imam prvenstveno zdravnike v javnem sektorju zdravstva, čeprav je povsem jasno, da gredo mnogi v zasebni sektor – kateri človek za vraga pa ne bi šel tja, kjer je zanj bolje, ali glede zaslužka, ali pa glede pogojev dela. Že to je bedasto, da se nihče od načrtovalcev in organizatorjev zdravstvenega sistema tega ne zaveda ali ni upošteval – kakor da so zdravniki nekakšne brezosebne šahovske figure, ki nimajo svojih interesov, kakor da nimajo recimo otrok, ki so od njih odvisni. Kakor da tam, kamor postaviš to figuro, tam mora biti in pridno izvrševati tisto, kar se od te osebe pričakuje. Hej, zbudite se vendar: tako lahko razmišljate o strojih in robotih, ne pa o živih osebah!

Da se vrnemo na ta famozni portal. Prvič je ta sistem tuj večini pacientov. Težko ga je dojeti. Spet popolnoma skregano z zdravo pametjo: večini pacientov, predvsem starejšim, je skoraj nemogoče dojeti ta »veleumni sodobni sistem«. In še pomembneje: ali kakršno koli obolenje pozna koledar in ve, da ne sme prizadeti katere koli osebe, ki bi s tem postala pacient, v soboto ali nedeljo ali na praznik, ko po pravilu oseb, ki bi mu lahko in je njihovo poslanstvo pomagati, ni v službi? Pa načrtovalci in organizatorji tudi tega ne vedo ali se tega ne zavedajo. Tako je s tem portalom: če zdravnika ni oz. ni priključen na portal, mu ne moreš ničesar sporočiti. Prej si mu vsaj lahko poslal mail, pa ga je lahko prebral, ko je prišel v službo. Zato bi bilo mnogo bolj smiselno, če zdravnike res hočete osvoboditi branja nesistematično napisanih sporočil, da storite takole: itak se avtomatsko (to naredi stroj) pošiljatelju maila pošlje povratno sporočilo. Zakaj torej to povratno sporočilo ne bi bilo neki obrazec, ki bi ga potencialni pacient izpolnil in spet po mailu poslal. Tako bi zdravnik dobil pacientovo sporočilo v obliki sistemsko razporejenih informacij. Zdaj pa mora, ko mu karkoli sporočaš preko portala (ponovno: če je sploh priključen na portal), odpreti tvojo stran, prebrati vse mogoče in nemogoče iz izvidov in druge dokumentacije o tebi, ki je, kakor mi je rekla medicinska sestra, že v sistemu. Rekla je: vi samo napišite recimo »Rabim recept za to-in-to«. Vse drugo je itak v sistemu, ni vam treba pisati, zakaj rabite recept, na kakšnem temelju ste ugotovili, da rabite ta zdravila … Kaj šele, če te zgrabi neko tebi neznano obolenje: kako vraga ga boš opisal, če pa imaš na portalu na voljo le omejeno število računalniških znakov? Kaj si bosta zdaj z zdravnikom dopisovala preko portala, ko ti bo on postavljal podvprašanja, da bi lahko diagnosticiral tvoje obolenje?

Skratka: uvedba teh portalov (namesto mailov) je popolna neumnost. Oziroma je smer, ko poskušate iz ljudi narediti robote. Kar pa vam nikoli, ampak res nikoli, ne bo uspelo. Človek je vendar bitje iz mesa in krvi in vsi ti sodobni računalniško podprti sistemi iz človeka ne bodo naredili nečesa, kar bo žrlo rudo, pilo nafto in odvajalo šraufe. Ker za ZD praviloma že velja: na telefon se ti ne oglasijo, osebno pa te do zdravnika ne spustijo. Razen če malone umiraš: ampak kako boš tak prišel do ZD? Posebno če je sobota, nedelja ali praznik. In če človek sploh še ima osebnega zdravnika.

Uroš Blatnik, Ljubljana