Objekt Stare elektrarne je neizkoriščen in že dolgo propada, hkrati pa je arhitekturni biser v sklopu industrijske stavbne dediščine, zato ga želijo čim prej revitalizirati in spremeniti v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti. »Nekoč generator električne energije bo postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov energije in varovanja okolja. Programi bodo temeljili na treh stebrih, in sicer okolju, krožnem gospodarstvu in izobraževanju,« so še navedli na velenjski občini.