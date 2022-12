Cilj projekta 100 let nogometa v Krškem je bil izdelava fizične in digitalne zbirke, ki je nastajala v sodelovanju z lokalno skupnostjo. »Lotili smo se netradicionalnega raziskovalnega pristopa, ki je omogočil večjo vključenost posameznikov pri iskanju virov, zbiranju gradiva in interpretaciji. Leto dni smo zbirali stare fotografije, dokumentarno gradivo, drese, žoge, kopačke, vstopnice, pokale, navijaške rekvizite, listali časopise in se srečevali z nogometaši, trenerji, navijači in klubskimi predsedniki. Rezultat projekta sta torej občasna razstava ter zbirka predmetov in dokumentarnega gradiva, ki priča o bogati nogometni dejavnosti posameznikov in potrjuje, da je šport pomemben konstitutivni segment življenja v lokalni skupnosti,« pojasnjujeta avtorici razstave Nina Sotelšek in Anita Radković. Obiskovalci bodo tako skozi predmete in fotografije spoznali, kako so prvi navdušenci igrali nogomet, kako so iskali zemljišče za igrišče, se na tovornjakih vozili na tekme in kako dolgo so čakali na prvo slačilnico. Spoznali bodo tudi razvoj ženskega in mladinskega nogometa, delovanje nogometa na Senovem in navijaško skupino Nuclear Power Boys. »Nogometni klub je v stoletni zgodovini spreminjal imena, bila so obdobja, ko je bil zelo uspešen, in obdobja, ko je povsem zamrl. Nekaj pa se ni nikoli spremenilo: nogomet je bil vedno v srcu Krčanov,« še pravita avtorici.