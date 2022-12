Ena od nalog vodnikov službenih psov in službenih psov je tudi preventivno in promocijsko delovanje. Zlasti s pomočjo psov, ki v otrocih vzbujajo zanimanje in navdušenje, policisti lažje približajo svoje delo tudi najmlajšim.

»Policisti se vedno odzovemo na povabilo, še posebno kadar so zraven otroci, saj gre za čarobno dejanje,« je o dogodku povedal Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj, ki je skupaj s kolegi policisti in policijskim psom Colijem otrokom tudi razdelil darila, plišaste medvede policiste, ki bodo otroke varovali tako v bolnišnici kot tudi doma.

Kot je pojasnil vodnik policijskih psov Janez Tonejc, na tovrstne dogodke pripeljejo bolj umirjene člane policijske pasje družine. Na Jesenice je tako s seboj vzel desetmesečnega Skya, petmesečno Neli in njunega očeta Colija, ki je star deset let. »Upam, da bomo otrokom vsaj za kakšno minuto skrajšali čas v bolnišnici, da jim bo čim hitreje minil,« je ob tem poudaril Tonejc.

Otrokom so s kužki pokazali kar nekaj vragolij in različnih trikov, med drugim skakanje skozi obroče, ki so jih lahko držali tudi otroci. Dečku Jakobu iz Škofje Loke, ki je v bolnišnici zaradi globoke rane na čelu, ki jo je staknil ob udarcu v kovinski predmet, pa je bilo najbolj všeč, ko je Coli vodniku prinesel izgubljeni povodec.

»Tako kot morajo otroci v družbo, je to koristno tudi za pse, zato jih vedno vzamem s seboj,« je o pomenu socializacije pri psih razložil Tonejc. »Če imamo doma več kužkov, se tega navadijo in znajo med seboj komunicirati,« je pripovedoval vodnik in ob tem poudaril red, dogovor, razumevanje, dialog. »Če tega ni, ne pridemo nikamor. Tudi pri živalih moram vzpostaviti te stvari, sicer na drugačen način, a vseeno,« je razložil otrokom in zbranemu osebju pediatričnega oddelka. Poudaril je še, da usposabljanje policijskih psov vedno poteka skozi igro.

Psi zelo dobro vohajo in slišijo, zaradi česar so pogosto učinkovitejši od tehničnih sredstev. S svojo prisotnostjo velikokrat tudi preventivno vplivajo na morebitne kršitelje in jih odvrnejo od uresničitve slabih namenov. Večina službenih psov Slovenske policije pa skupaj z vodniki deluje na terenu v okviru policijskih postaj ali enot vodnikov službenih psov na osmih policijskih upravah, med drugim tudi v specialni enoti in specializirani enoti za nadzor državne meje.