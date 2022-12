Avto-moto zveza Slovenije nadaljuje zbiranje rabljenih otroških koles po vsej Sloveniji. Kot so nam povedali, so pred dobrim letom razmišljali, koliko so nam kot otrokom pomenila kolesa, saj je kolo eno prvih prevoznih sredstev, s katerimi otroci samostojno vstopijo v svet mobilnosti, hkrati pa jim omogoča aktiven način preživljanja prostega časa in druženje. »Ob tem smo pomislili tudi na to, da v času socialnih stisk vsi otroci nimajo kolesa. In tako se je rodila ideja, da bi začeli zbirati rabljena kolesa in jih po popravilu predali otrokom oziroma družinam, ki bi jim bila kolesarska mobilnost sicer onemogočena,« je povedal Davorin Smodiš, vodja področja članstvo AMZS, in dodal, da so stopili v stik z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je njihova razmišljanja potrdila.

Lani zbrali več kot 300 koles

Predvsem v času, ko učenci v šoli opravljajo kolesarske izpite, se poveča povpraševanje po (rabljenih) kolesih, pri čemer pa so se v preteklosti pri donacijah koles na ZPM Ljubljana Moste - Polje soočali s težavami, da marsikatero kolo, ki bi ga na tak način lahko dobili, ni bilo tehnično brezhibno. Da bi predajo kolesa za dober namen omogočili v čim več slovenskih krajih, so k sodelovanju povabili avto-moto društva in klube, člane Avto-moto zveze Slovenije, ki so tudi sicer aktivni v lokalni skupnosti, ter poiskali kolesarske servise v njihovi bližini. »Če je le mogoče, so tudi prejemniki koles iz lokalnega okolja, iz katerega je donacija,« je povedal Smodiš in razložil, da se na tak način trudijo zmanjševati vpliv na okolje, ki ga ima prevoz koles z mesta donacije do servisa in nato do prejemnikov.

Odziv nad solidarnostjo ljudi je po besedah sogovornika presenetil vsa pričakovanja, saj so od lanske jeseni, ko so začeli zbiranje, do letošnje pomladi zbrali in predali več kot tristo koles. »V spomladanskem in poletnem času smo morali zbiranje koles prekiniti, saj se v tem delu leta kolesarski servisi soočajo z velikim povpraševanjem in imajo vse zmogljivosti zasedene.«

Primerno je vsako vozno kolo

Pri ZPM Ljubljana Moste - Polje so povedali, da so pravzaprav primerna vsa kolesa, tako otroška kot tista za odrasle. Slednja lahko podarijo tako najstnikom kot staršem, da lahko ti kolesarijo skupaj z otroki. Da pa bodo otroci dobili primerno ohranjena in z vidika varne vožnje ustrezna kolesa, naj bo kolo ob predaji v takšnem tehničnem stanju, da ga je mogoče popraviti, za kar poskrbijo kolesarski serviserji. »Namen projekta je namreč tudi ozaveščanje, da je za varno kolesarjenje primerno le tehnično brezhibno kolo. Kolesarji pa morajo uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, saj ima ta pri morebitnem padcu pomembno vlogo zaščite glave pred usodnimi poškodbami,« je povedal Smodiš in dodal, da bo tudi za kolesarske čelade v tej drugi fazi projekta poskrbel program za osvajanje prometnega znanja in varne uporabe kolesa med osnovnošolci Varno na kolesu. »Poleg dobrodelne in ozaveščevalne pa v AMZS s to pobudo izpostavljamo še okoljevarstveno noto, saj ima zbiranje rabljenih koles pomembno okoljsko sporočilo: popravilo in ponovna uporaba kolesa sta za okolje bistveno bolj prijazna kot izdelava in nakup novega.«

Zato če imate doma kolo, otroško ali tisto za odrasle, ki ga ne uporabljate, je pa še v takšnem tehničnem stanju, da ga je mogoče z minimalnim vložkom popraviti, ga pripeljite na najbližje avto-moto društvo oziroma klub ali na sedež Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani.