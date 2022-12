Končno se začenja izbira gradbinca za priključek Dragomer

Na Darsu so prejeli štiri ponudbe za gradnjo avtocestnega priključka Dragomer pri naselju Lukovica pri Brezovici. Ponudbe se gibljejo od slabih 28,5 do skoraj 34,4 milijona evrov brez DDV. Najnižjo ponudbo je oddal litijski Trgograd, ki bi gradil z GP Krk. Za dokončanje vseh del bo imel izvajalec leto in pol časa.