Na vrhovnem sodišču so namreč prejeli eno pritožbo na poročila Državne volilne komisije (DVK) glede izidov novembrskih referendumov o treh zakonih. Kot so zapisali, pa bodo več o vsebini lahko sporočili, ko bo odločba vročena strankam v postopku. Pritožba, ki so jo vložili Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), se nanaša na vse tri referendume.

Predstavnik OPS Ladislav Troha je v sredo povedal, da z odločitvijo vrhovnega sodišča še ni seznanjen. Glede na to, da bo vročitev potekala po zakonu o upravnem postopku, pa ima 15 dni časa za prevzem odločbe sodišča. Kot je dodal, se jim ne mudi in bodo pošiljko prevzeli »počasi«. Neuradno so sodniki pritožbo zavrgli, ker da je prišla prepozno.