Z začetkom leta bo policija začela tudi aktivnosti za odstranitev mejne infrastrukture, dokler se ta ne odstrani, pa bo upravljalec cest poskrbel, da bodo zapornice dvignjene z ustreznimi svetlobnimi označbami, na nadstreških mejnih prehodov pa bodo primerno označene tudi steze, na katerih se prehaja mejo. Pavček je kot primer navedel mejni prehod Obrežje, na katerem bosta za vsako smer predvidoma odprta dva prometna pasova. Razen v delu, ki onemogoča prost pretok prometa, infrastruktura ostaja na enajstih mejnih prehodih, ki so jih na generalni policijski upravi prepoznali kot strateške, saj so razpršeni po celotni meji in preko njih prehaja največje število potnikov. Med drugim gre za prehode Sečovlje, Starod, Jelšane, Dragonja, Obrežje, Metlika, Petrina, Petišovci, Gruškovje in Zavrč, je naštel. Na manjših mejnih prehodih bodo infrastrukturo povsem odstranili.

Noben policist ne bo izgubil službe

Približno 1400 slovenskih policistov, ki so nadzorovali mejo, bo premeščenih na policijske postaje za izravnalne ukrepe, vendar jih bo večina še naprej delovala na obmejnem območju. Pavček zagotavlja, da nobeden od policistov ne bo izgubil službe, vendar bodo morali predvsem tiste s peto stopnjo izobrazbe dodatno usposobiti. Šesto stopnjo izobrazbe mora pridobiti okoli 280 policistov nadzornikov državne meje. Z začetkom leta se prenehajo tudi mešane patrulje policistov in pripadnikov Slovenske vojske, saj so na generalni policijski upravi ocenili, da sodelovanje ni več potrebno. Še naprej pa se bodo izvajale mešane patrulje s hrvaškimi policisti, je dodal.