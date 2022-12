Nacionalni železniški operater SNFC je sporočil, da bo na božični konec tedna odpovedanih polovica ali več načrtovanih vlakov na povezavah med Parizom in Rennesom na zahodnem delu države ter med Parizom in Bordeauxom na jugozahodu. Najbolj prizadete bodo proge hitrih vlakov, ki so v Franciji glavni steber potovanj z vlaki na dolge razdalje.

Čeprav je SNFC potnikom z že kupljenimi vozovnicami obljubil brezplačne rezervacije za druge termine - tudi za dražje sedeže - je bila večina hitrih vlakov danes polno zasedenih.

Ljudem, ki drugih terminov ne morejo več rezervirati, pa je ponudil dvakratno plačilo cene prvotnih vozovnic. Potniki, ki so zaman čakali na železniških postajah, pa so to odločitev operaterja označili kot slabo tolažbo za uničene počitnice.

»Težko je za otroke in družine,« je dejala ena izmed potnic, ki je čakala v vrsti za vračilo kupljenih vozovnic.

Vodstvo SNFC je stavko označilo za »škandalozno in nesprejemljivo«, saj je bila sprožena brez podpore sindikatov. »Za božič se ne stavka,« pa je ob tem poudaril tiskovni predstavnik vlade Olivier Veran.

Medtem pa se je od napovedi stavke železniških delavcev za štirikrat povečalo povpraševanje po letalskih vozovnicah. O velikem povečanju rezervacij poročajo tudi platforme za souporabo in najem avtomobilov.