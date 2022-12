V njeni kuhinji je dišalo po cimetu, na štedilnik je pristavila kafetjero. Rada kuha, a odkar je leta 2018 povsem po naključju postala senatorka v italijanskem parlamentu, kmalu še juhe ne bo več znala skuhati, potarna. V enem prvih intervjujev po izvolitvi je dejala, da se v Rim ne gre pohajat, ampak delat, in to, ugotavlja, vedno bolj drži. Čeprav je literarna zgodovinarka in pisateljica, si od tistega dne redkokdaj lahko privošči branje za užitek. V preteklem mandatu je bila govornica ali gostja na več kot tisoč dogodkih in po skoraj petih letih Rima si je dan pred najinim pogovorom prvič vzela čas, da se sprehodi do znamenitih Španskih stopnic.

Tatjana Rojc je zamejska Slovenka, rojena v Trstu slovenskima staršema. Danes živi v Nabrežini. Z očetom je v nezakurjenih tržaških dvoranah spremljala predavanja Borisa Pahorja, ko je bil v določenih krogih še nezaželen, mama ji je dala ljubezen do pesmi in petja. Zapisala se je kulturi, postala ena tesnejših Pahorjevih sodelavk in interpretk, ga spremljala po svetu, o njem ogromno pisala, preučevala zamejsko slovstvo, napisala svoj prvi roman v italijanščini … In nato na povabilo prejšnje senatorke Tamare Blažina pristala na listi slovenskih kandidatov za italijanski parlament, v preveliki gneči, da bi se ji zdelo vredno zaradi tega povzročati prepih. Domačim ni niti povedala. Naenkrat je v ožjem izboru ostala sama, zmagala ter v parlament stopila s tresočimi se nogami. Verjela je, da so senatorji izredno razumni ljudje, ki vedo, o čem govorijo, in se znajo instituciji primerno obnašati. »No, tudi takšnih je bilo kar nekaj, imela pa sem to nesrečo, da sem v parlament prišla hkrati z burkaškim Gibanjem petih zvezd in skupaj z Matteom Salvinijem, ki je nenehno v volilni kampanji in ki je rezultat tridesetletnega podiranja vrednot v politiki,« se posmeje.

Od joka do aplavzov in ponosa

Zato raje kot o populizmu govori o lepših stvareh senatorske izkušnje. Ko je na prvem zasedanju senata zbrala pogum in odšla do predsedujočega Giorgia Napolitana, mu podala roko in povedala, da je Slovenka iz Trsta ter da mu prinaša pozdrave slovenske skupnosti, sta se od ganjenosti oba zjokala. Spomnila sta se srečanja treh predsednikov v Trstu ob 90. obletnici požiga Narodnega doma. Ko sta se poleti 2020 pred spomenikom bazoviškim žrtvam in obeležjem pri bazoviški fojbi združili roki predsednikov Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, so ji naslednji dan ob prihodu v senat najbližji kolegi zaploskali. Ko se je v veliki parlamentarni dvorani letos z govorom poslovila od Borisa Pahorja, ali še prej od Alojza Rebule, je imela širni Italiji priložnost povedati, da smo Slovenci maloštevilen, ne pa majhen narod.

Rojčevi so volivci letošnjo jesen zaupali nov mandat. A glede na njegovo ideološko konstelacijo ne skriva, da jo je prihodnjih petih let strah. Trenutek ni dober. Skrbi jo zmaga desnice, ki jo pooseblja skrajnodesničarska predsednica parlamenta Giorgia Meloni. Slednja nikoli ni imela vključujočih stališč do slovenske manjšine v Italiji in Rojčeva je edina senatorka demokratske struje iz celotne dežele Furlanije - Julijske krajine. Skrbi jo za že pridobljene pravice slovenske skupnosti. »Poskusi krčenja bodo, o tem ni dvoma, potrebne bo veliko previdnosti in modrosti, predvsem pa bo treba imeti oči na pecljih,« se prime za rdeča očala, svoj zaščitni znak. Če ji bo uspelo v tem mandatu v parlament spraviti osnutek reforme, ki bi slovenski manjšini omogočil stalnega predstavnika v italijanskem parlamentu, bo to njeno življenjsko delo. »Če to ne uspe, sem verjetno zadnja Slovenka v italijanskem parlamentu,« se v njenih očeh izriše senca žalosti. Kako se bo izšlo, je odvisno vsaj od dvojega. »Eno je desno usmerjena notranja politika, ki me ne navdaja z upanjem, drugo je zunanja politika in Mattarellovo prijateljstvo s Slovenijo. Njegova modrost in ugled, ki ga uživa, sta naši veliki jamstvi,« Rojčeva znova spomni na podani roki.

Slovenija nas mora razumeti

»Potrebujemo matično državo. Brez njene zaslombe in razumevanja naše stvarnosti bomo Slovenci v Italiji težko ostali, takšni kot smo. Predvsem naši šolniki, ki tkejo najpomembnejšo vez za ohranjanje naše skupnosti, morajo čutiti podporo samega vrha slovenske države. In če nočemo, da neka manjšinska skupnost zdrsne na raven folklore, mora imeti za sabo tudi trdno gospodarstvo. Če ne bomo pomagali Benečiji, da postane gospodarsko samostojnejša in močnejša, je ves trud za tamkajšnjo kulturo zaman. Ljudje bodo odšli s trebuhom za kruhom,« se s sogovornico dotakneva položaja manjšine.

To, da je nova slovenska predsednica na prvo pot po izvolitvi odšla k zamejcem v Trst, je dobra popotnica, prikima. »Zelo pomembno je, da se čutimo del matičnega telesa, če bomo čutili, da imamo za seboj Slovenijo, bomo bolj močni … ne moremo si zamišljati, da se Slovenija konča pri Lendavi, na Ljubelju in Fernetičih, kot je rad rekel moj profesor Alojz Rebula. Tisti, ki živimo izven, namreč trpko občutimo, ko te ne prepoznajo za svojega, ko te ogovorijo v italijanščini ali se čudijo, da govorimo slovensko. To boli,« pripoveduje. Vseeno, pravi, je pogled izza meje na Slovenijo lep.

Nekoliko romantičen, a lep. Ko v časopisih bere o težavah v Sloveniji, se je to osebno dotakne. »Čudna reč in nekaj iracionalnega je ta identiteta! Prizadene me, če nekdo v Italiji kritizira Slovenijo in tudi, če nekdo v Sloveniji kritizira Italijo,« pomisli. »Vi zamahnete z roko in še sami dodate kaj krepkega, nas pa boli, da je v naši matični državi toliko bolečine. Tudi ko je bila v Sloveniji na oblasti vlada, s katero se nisem politično strinjala, in je moj italijanski novinarski kolega o tem in svobodi tiska napisal oster članek, sem ga poklicala in prosila, naj ne piše tako ostro. Ne ker ne bi verjela v težave, ampak ker se mi je zdelo, da ponižuje državo, ki smo jo dosegli s težkim, stoletje dolgim prehodom,« je iskrena. »Ne prizadene me resnica, prizadene me, če se zunaj meja o državi piše omalovažujoče,« doda.

Prijateljstvo z Borisom Pahorjem

Čeprav sta se z velikim Pahorjem vikala, sta se svobodno pogovarjala o najintimnejših stvareh. »Včasih je znal biti zelo piker, tudi neprijazen, pa vendar duhovit … Veliko sva potovala skupaj, bil je velik opazovalec ljudi, fantovsko hudomušen, energijo je črpal od mladih,« pripoveduje in se spomni njune prve poti v Ljubljano, kjer naj bi predaval študentom filozofske fakultete. »Ni bil navdušen, prepričan je bil, da ga Ljubljana ne mara. Spraševala sem se, ali bo sploh zmogel, saj se tistega dne ni počutil najboljše. Nato je v nabiti predavalnici, v kateri ni bilo slišati muhe, predaval dve uri. Ko je končal, so sledile stoječe ovacije, študentje so z nogami tolkli ob tla. Prepričana sem, da je njegovo predavanje zaleglo za več kot sto ur zgodovinskega razpredanja,« se z mislimi vrača k Pahorju. Vanje se ji prikrade skoraj sleherni dan.

Ali ga bomo v spominu ohranili kot figuro drobnega misleca ali se ga bomo spominjali tudi po njegovih delih, je zanjo še odprto vprašanje. Nekoliko pomisli, preden pove, da je bila njegova misel pred časom in da bo morala šele priti do izraza. »Bila je zelo evropska, podobna Kosovelovi misli, naj postanemo eno po duhu, a ohranimo svoje obraze. Skrbi pa me, da je Evropa še nepripravljena, da sprejme idejo o manjšinah, čeprav v njej živi 50 milijonov manjšincev …«

Pogovor je med vonjem cimeta in kopico časopisja na mizi nanesel na to, da še vedno ni našla časa za prevod svojega romanesknega prvenca v slovenščino, na kulturo, ki odpira oči, spodbuja svobodo razmišljanja, nakaže pot, gradi mostove … Pa na zgodnja jutra ob mirnem morju pod Nabrežino, ko vzide sonce in obžari Devinski grad. In vse do tega, da je bila nekoč pevka. »V svojem življenju sem počela marsikaj,« se nasmeje našemu začudenju in pojasni, da nismo prvi, ki ji napačno pripisujemo mesto frontmenke v rock skupini. »Pela sem od nekdaj, bili smo pevska družina, moja mama je bila odlična pevka, moj brat glasbenik, vedno sem pela v raznih zborih, ko sem se preselila v Trst, pa opravila avdicijo za stolni zbor pri svetem Justu. To je najstarejša kulturna ustanova v Trstu, s katero je sodeloval že Primož Trubar. V zboru sem prepevala 15 let, bila članica ožje komorne zasedbe, veliko smo koncertirali in posneli nekaj plošč, peli od gregorijanskega korala do sodobne glasbe. Ta leta so mi veliko dala, glasba je namreč več kot beseda, postavi te v notranjo harmonijo in ko mi sršijo lasje, se ve, da harmonije ni,« se zasmeje. Odkar je razpeta med Rimom in Nabrežino, je večkrat tako.