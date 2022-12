Leto se nezadržno bliža koncu in naslednji teden bomo lahko že skoraj tradicionalno zapisali, da bo počil lonec – in leta bo konec. Zavrtelo se je, kot bi mignil, in do tokratne številke Nedeljskega smo samo v letu 2022 skupaj pripravili natanko 153 jedi, vsak teden po tri. Pri tem velja pripomniti, da lahko kljub imenu rubrike Nedeljsko kosilo recepte uporabimo vsak dan in jih med seboj poljubno kombiniramo ter nadgrajujemo oziroma prilagajamo po svoje. Recepti, ki jih skupaj s spremnimi besedili prebirate na teh straneh (rubrika se je pred leti preimenovala iz Kuhanja pod Triglavom, sicer pa v Nedeljcu neprekinjeno izhaja vsak teden že več kot deset let – in to vsakič izpod istega peresa!), večinoma izvirajo iz evropskih dežel in po njih nastajajo jedi po okusu prebivalcev s sončne strani Alp. Eden takšnih receptov je tudi tokratni glavni, po katerem nastane izvrstna lazanja po gozdarsko, ki jo brez težav ponudimo kot praznično jed. Gre za značilno italijansko jed, a ne z juga, temveč z bolj severnega predela italijanskega škornja.

Lazanja je pravzaprav le ena od jedi, ki jih lahko pripravimo na gozdarski način, po italijansko alla boscaiola. To ime namreč označuje različne vrste jedi z omako oziroma ragujem na osnovi gob. Obstaja več lokalnih različic, ki poleg gob vključujejo različne sestavine, kot so svinjina (prekajena slanina, kuhan pršut, panceta, narezana ali nadrobljena klobasa), grah, oljke in aromatični češnjev/slivov paradižnik, ki ga zlasti pozimi pogosto nadomesti smetana. Uporabimo lahko različne vrste gob, tudi gojene sveže šampinjone čeprav imajo običajno prednost sveži jurčki in lisičke. Takšen ragu je danes razširjen po vsej Italiji, po mnenju poznavalcev pa izvira iz gorovja med Toskano in Emilijo - Romanjo, vendar o tem ni zanesljivih dokazov, saj je uporaba gob in drugih omenjenih sestavin v kuhinji zelo starodavna in razširjena po vsem polotoku. Zagotovo pa lahko trdimo, da so bile pred uvozom paradižnika iz Amerike razširjene »bele«, bolj smetanaste različice tega raguja, pripravljene s sestavinami, ki jih je bilo mogoče pridobiti v domačem okolju. Takšen gozdarski ragu običajno uporabljamo za pripravo jedi na osnovi testenin, obnese pa se tudi v kombinacijah z različnimi drugimi jedmi.

Med prednovoletne praznične jedi nedvomno spada tudi raznoliko dišeče pecivo, ki poskrbi za ustrezno vzdušje. Ob tem pa ne smemo pozabiti na napitke. Kdaj ste si recimo nazadnje privoščili praznični grog ali kateri drugi vroči, dišeči napoj?

Lazanja po gozdarsko Sestavine za 4 porcije 300 g jajčnih lazanj (listov),

300 g svežih šampinjonov,

200 g zamrznjenega graha,

150 g kuhanega pršuta,

300 g ​mocarele,

250 g bešamela,

70 g parmezana,

0,5 dl oljčnega olja,

1 žlička masla,

3 stroke česna,

1 šopek peteršilja, sol in sveže zmlet poper Priprava 1 Pustimo, da se grah (in gobe, če uporabimo zamrznjene gozdne) odtaja na sobni temperaturi v cedilu. Olupimo stroke česna. V ponev damo nasekljan česen, ekstra deviško oljčno olje, maslo in na krpice ali kockice narezan kuhan pršut (šunko). Nekaj minut med mešanjem počasi pražimo na majhnem ognju. Nato dodamo gobe, grah, sesekljano vejico peteršilja in sol. Prilijemo pol kozarca vode, še raje belega vina. Približno 20 minut zelo počasi kuhamo na majhnem ognju, nato ugasnemo in pustimo, da se ohladi. 2 Na dno namaščenega pekača damo malo bešamela in razporedimo liste za lazanjo. Na vrh nadevamo plast omake iz gob, graha in kuhanega pršuta, grobo narezano mocarelo, nariban parmezan in bešamel. Pokrijemo z naslednjo plastjo testenin – naredimo štiri enake plasti, dokler ne zmanjka sestavin. 3 Po vrhu enakomerno posujemo žlico naribanega parmezana, gobovo omako, če je ostala, in bešamel. Vse skupaj postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, in pustimo, da se peče približno 20–25 minut v ventilatorskem načinu, zadnjih nekaj minut pa vključimo zgornji žar in temperaturo morda povišamo na 190 stopinj, da se žar vključi in se na lazanji naredi skorjica. Pazimo, da skorjice ne zapečemo preveč. 4 Pečeno lazanjo po gozdarsko takoj nadevamo na segrete krožnike in takoj postrežemo z izbranim, primerno ohlajenim vinom! Čas priprave in kuhanja: 75 minut

Kremna grahova juha s celim grahom Potrebujemo 600 g odcejenega zrnja graha,

1 velik krompir,

1 večjo čebulo,

1 večji korenček,

4 stroke česna,

1 lovorov list,

2 žlici oljčnega olja,

sol sveže zmlet poper. Priprava Korenček in krompir olupimo in narežemo na koščke. Čebulo in česen olupimo ter ločeno nasekljamo. V večji lonec vlijemo olje in dodamo čebulo. Pristavimo in ko začne cvrčati, dodamo še korenček in krompir. Počasi pražimo, da čebula postekleni, korenček in krompir pa se malo popečeta. Dodamo česen. Ko zadiši, zalijemo s pol litra vrele vode, dodamo lovor, premešamo in kuhamo 15 minut. Dodamo tretjino (200 g) graha, lovor odstranimo in vse skupaj zmeljemo s paličnim mešalnikom. Ko zavre, dodamo preostali grah (z nalivom vred) in prihranjeni lovorov list. Po okusu razredčimo z vrelo vodo. Solimo in popramo ter takoj postrežemo.