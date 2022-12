Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je DZ sprejel 31. avgusta, določa, da bo država upravičencem subvencionirala najmanj 50 odstotkov energetskih stroškov v obdobju od začetka junija do konca tega leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev je bilo treba oddati za celotno obdobje upravičenja prek posebne spletne aplikacije pri agenciji Spirit Slovenija. Do izteka roka 15. novembra je prispelo 1130 vlog v skupni višini 74,3 milijona evrov zaprošene pomoči. Zakon določa, da bo pomoč izplačana v dveh delih - za obdobje junij-september do konca leta, za obdobje oktober-december pa do 15. marca 2023.

Prvi del pomoči v skupni višini 40 milijonov evrov bo torej izplačan danes, pri čemer agencija in ministrstvo upravičence opozarjata, da so za obdobje od oktobra do decembra v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za te tri mesece dolžni agenciji do 31. januarja posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. Spirit Slovenija bo na svoji spletni strani v ta namen ponovno odprla aplikacijo, in sicer predvidoma 16. januarja.

Upravičenci, ki so uveljavljali pomoč in naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, pa morajo o tem najkasneje do 15. januarja pisno obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč.

Dodatno opozarjajo, da so v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so bili izplačani v letu 2022 oziroma za leto 2022, prav tako dolžni do 15. januarja obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč.

Zakon sicer predvideva tri vrste pomoči - enostavno pomoč, posebno pomoč ter pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Za prvo je zaprosilo 1060 podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 54,9 milijona evrov, za drugo 65 podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 12,1 milijona evrov, za tretjo pa pet podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 7,2 milijona evrov.